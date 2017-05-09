Полиция рассказала о пострадавших в ходе столкновений в Днепре

Пресс-служба Оппозиционного блока

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Днепре в результате столкновений в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"9 мая в г. Днепр состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики — флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт", — сообщает полиция.

В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских. Четверым людям медицинская помощь была оказана на месте, еще четверо обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий.

Сообщается также, что в пунктах предварительного осмотра полицейские изъяли 4 пистолета — 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юношу, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Одессе, Мелитополе, Запорожье, Николаеве и Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.