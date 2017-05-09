наверх
09.05.201715:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция рассказала о пострадавших в ходе столкновений в Днепре

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (126)

    (обновлено: )57502
    В полиции сообщили, что в отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре.
    Столкновения в Днепре
    Пресс-служба Оппозиционного блока

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В Днепре в результате столкновений в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. 

    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы
    Пресс-служба Оппозиционного блока
    День Победы в Днепре: массовая драка

    "9 мая в г. Днепр состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики — флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт", — сообщает полиция. 

    В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских. Четверым людям медицинская помощь была оказана на месте, еще четверо обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

    В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий. 

    Сообщается также, что в пунктах предварительного осмотра полицейские изъяли 4 пистолета — 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юношу, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в ХарьковеОдессе, Мелитополе, ЗапорожьеНиколаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка в Днепре
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Акция протеста в Париже
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Артем Маслаков
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"