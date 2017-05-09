"Бессмертный полк" в Киеве: столкновения, дымовые шашки и картошка

В Киеве во вторник проходит акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку". В ходе шествия участников к Парку Славы сообщалось о потасовках и столкновениях.

Читайте также: День Победы в Украине: марши и столкновения. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ

Ранее активисты ОУН сообщили, что планируют помешать проведению марша, однако во вторник их офис, который находится на пути следования участников шествия, оказался заблокирован. Из окон офиса ОУН по правоохранителям, которые охраняли колонну марширующих, бросали дымовые шашки, пакеты с краской и картошку. Сообщалось также об одном пострадавшем силовике.