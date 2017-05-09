наверх
09.05.201712:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Бессмертный полк" в Киеве: столкновения, дымовые шашки и картошка

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (111)

    (обновлено: )193
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Драка в Николаеве
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    censor.net.ua
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/NPU_GOV_UA
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/Оксана Блищик
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/Оксана Блищик
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/Оксана Блищик
    Драка в Николаеве
    Драка в Николаеве
    Скриншот видео
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    twitter.com/Оксана Блищик
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    vedomosti-ua.com
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    vedomosti-ua.com
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    censor.net.ua
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    censor.net.ua
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка
    censor.net.ua

    Рекомендуем

    Провокации в День Победы в ЗапорожьеДень Победы в Украине: провокации и драки в Мелитополе и Запорожье11:48 09.05.2017
    Кривой Рог празднует День ПобедыКривой Рог отмечает День Победы08:24 09.05.2017
    Майский снегопад в МосквеЗима вернулась. На Москву обрушился снегопад05:19 09.05.2017
    Пожар в музее на ХортицеПожар в музее на Хортице: загорелся "Казацкий лагерь"22:43 08.05.2017
    Выставка об УПА в Киеве"Вклад в победу над нацизмом". В Киеве открылась выставка об УПА16:22 08.05.2017
    Торжественный парад с участием восстановленного танка Т-34, освобождавшего БерлинПарад в Кривом Роге с участием танка Т-34, освобождавшего Берлин14:03 08.05.2017
    Акция Бессмертный полк в СШААкция "Бессмертный полк" в разных странах мира11:08 08.05.2017
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборовВыборы во Франции. Столкновения с полицией и радость победителей06:18 08.05.2017
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017Грандиозное открытие Евровидения-201721:39 07.05.2017
    Все фотоленты

    В Киеве во вторник проходит акция "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичная "Бессмертному полку". В ходе шествия участников к Парку Славы сообщалось о потасовках и столкновениях.

    Читайте также: День Победы в Украине: марши и столкновения. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ

    Ранее активисты ОУН сообщили, что планируют помешать проведению марша, однако во вторник их офис, который находится на пути следования участников шествия, оказался заблокирован. Из окон офиса ОУН по правоохранителям, которые охраняли колонну марширующих, бросали дымовые шашки, пакеты с краской и картошку. Сообщалось также об одном пострадавшем силовике.

    Ссылки по теме:
    Теги: