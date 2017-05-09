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    Киев

    Полиция сообщила о массовых задержания в офисе ОУН в Киеве

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (117)

    (обновлено: )68030
    В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе различных столкновений в разных городах травмы получили двое правоохранителей.
    В Киеве заблокировали офис ОУН
    Facebook Игоря Мосийчука

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали 24 человека в центральном офисе организации ОУН в Киеве, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

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    "Задержаны 24 человека… непосредственно из офиса на Мазепы, 6-а", — сказал Крищенко.

    Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой добавил, что всего по Украине задержаны 45 человек. В ходе различных столкновений травмы получили двое правоохранителей.

    Ранее сообщалось о потасовках из-за коммунистической символики в Харькове, Одессе, Мелитополе, ЗапорожьеНиколаеве и Киеве.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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