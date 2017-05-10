Драку заказывали? 9 мая в Николаеве

РИА Новости Украина

Праздник Победы в Николаеве в нынешнем году выдался куда более напряженным, чем в минувшем: конфликтов было больше, они были боле яростными и бескомпромиссными. По сути, праздник вылился в череду больших и малых стычек, которые продолжались безостановочно как минимум полдня, пишет Николай Трофимов.

Началось все еще утром, со стычки с "афганцами" — так у нас принято называть ветеранов боевых действий в Афганистане. Как и в минувшем году, это была совместная колонна: ветераны Афганистана и ветераны МВД. Колонна была многочисленная, хорошо организованная и люди в ней были серьезные. Никогда ранее вступать с ними в конфликт никто не решался.

В нынешнем году все вышло иначе — произошло сразу две инцидента. Первый возник на углу Адмиральской и Соборной (Советской), возле Главпочтамта. Десяток молодых радикалов, в числе которых, как утверждают, были активисты "Азова", попытались атаковать колонну — бросили "дымовуху", затем петарду. "Афганцы" быстро ринулись в наступление и если бы не подоспевшая полиция, дело закончилось бы большой дракой. А так молодежи просто слегка намяли бока. Полиция быстро окружила немногочисленную группу нападавших и оттеснила ее к Главпочтамту. В ходе усмирения зачинщиков драки полицейские вынуждены были применить баллончики со слезоточивым газом.

Этим, однако, дело не закончилось. Буквально через пару минут, когда "афганцы" подходили к Дому творчества учащихся, произошел еще один инцидент. Начался он из-за того, что в колонну как-то незаметно проник человек в камуфляже с красно-черным флагом УПА. Увидев "враждебное" знамя, участники "афганского" шествия немедленно вытолкнули "знаменоносца" вместе с флагом из колонны, да так, что тот покатился по асфальту. На помощь к нему подскочило несколько человек, завязалась короткая потасовка, в которой принял участие лично глава Николаевской областной организации ветеранов Афганистана Юрий Соловей. В этой стычке "афганцы" вновь вышли победителями — их оппонентам крепко досталось. Именно в этой стычке появились пострадавшие. До серьезных травм дело не дошло, но были и разбитые в кровь носы и выбитые зубы и даже переломы. Об этом, в частности, заявил известный атошник Илья Шполянский.

Дальше все пошло нормально: "афганцы" и ветераны МВД прошли к памятнику, возложили цветы и ушли. Но начало было положено. После этого ничего хорошего от следующего этапа праздника — прохождения колонны "Бессмертного полка" ожидать не приходилось.

Так оно и вышло. Шествие "Бессмертного полка" превратилось в сплошное противостояние. Во-первых, из-за нестыковки организаторов шествий "Бессмертного полка" оказалось сразу два. Изначально оно было назначено время 12.00, однако, фактически, началось еще в 10.40. И сразу сюрприз: в противовес "Бессмертному полку" появился своеобразный "Антиполк". Более сотни человек с портретами бойцов и руководителей УПА сформировались в колонну под руководством лидера николаевской "Свободы" Демида Губского. Собственно, большой неожиданностью появление "альтернативного" полка быть не должно было бы. Вот уже неделю в социальных сетях звучали призывы от активистов националистических и праворадикальных организаций выйти "в пику" "Бессмертному полку" и провести свое шествие. Однако, по правде говоря, в возможность того, что альтернативное шествие все же соберется, мало кто верил. И, как оказалось, зря.

Колонна под командой Губского встала впереди "Бессмертного полка" и в таком порядке противоборствующие стороны двинулись по Советской. Стоит ли говорить, что весь их путь превратился в попытку доказать "кто сильнее", точнее, "кто громче". Колонна "Бессмертного полка" была куда более многочисленной — в ней насчитывалось около 500 человек. Однако их оппоненты оказались более организованными и подготовленными — особенно в плане речевок. В итоге, как правило, колонне "антиполка" удавалось перекричать своих более многочисленных оппонентов. В "Бессмертном полку" кричали в основном "Фашизм не пройдет!" и "Спасибо деду за Победу!", в "альтернативной" колонне традиционные речевки "Слава Украине-Героям слава!" "Бандера и Шухевич — герои Украины" и т.д.

Вот так стараясь перекричать друг друга две колонны дошли до Адмиральской. Здесь произошел инцидент уже с полицией. В колонне "Бессмертного полка" полицейские заметили мужчину с георгиевской ленточкой и ринулись к нему. Несмотря на сопротивление, мужчину вытолкали из колонны и увели.

На Адмиральской колонна "Бессмертного полка" прошла к мемориалу Ольшанцам и вечному огню, а их оппоненты остались на Адмиральской.

Отдельно следует сказать о мерах безопасности, предпринятых руководством ГУ Нацполиции. Обеспечивать порядок сегодня выгнали всех, включая участковых и работников канцелярии. Полицейские были усилены военнослужащими полка национальной гвардии. Для того, чтобы не допустить столкновений, противоборствующие колонны были отделены друг от друга тройным (!) кольцом полиции. Двойное кольцо правоохранителей окружило мемориал у Вечного огня и памятник Ольшанцам. Всеми мероприятиями по охране общественного порядка прямо на месте руководил лично начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

Надо сказать, что в целом полиция со своими задачами справилась, хотя ей было не просто. "Большой крови" удалось избежать — разбитые носы да выбитые зубы при таком накале противостояния не в счет.

Однако, к каждому столбу ведь полицейского не поставишь. Кроме крупных инцидентов имели место множество мелких стычек: срывали георгиевские ленточки, отнимали флаги, несколько раз оппоненты на Советской сходились врукопашную — их разнимали сами прохожие. Всё это продолжалось практически весь день.

А в 12.00 началось второе шествие "Бессмертного полка" — исключительно из-за неразберихи организаторов. Все повторилось в точности как и при первом проходе: те же две колонны, те же речевки, то же противостояние. Правда, во второй раз все это выглядело как-то неубедительно — словно сделанная на плохом ксероксе бледная копия яркого оригинала.

В целом, сегодняшний праздник наводит на невеселые размышления. Он наглядно продемонстрировал, что наше общество расколото — глубоко, всерьез и надолго. Никакого единства, о котором так любят говорить высокие чины в Киеве, нет и в помине. Общество разделено на две большие группы, у которых разные герои, различные ценности, диаметрально противоположные взгляды на положение дел в стране и дальнейшие пути ее развития. И никаких оснований думать, что в ближайшее время эта ситуация изменится, нет. Подобное противостояние длится годами, а то и десятилетиями. Самое печальное, что ни одна из сторон не только не готова ни к каким компромиссам, но не желает своих идеологических оппонентов даже слышать. Какой там общественный диалог — тут и монологи-то всё время перерастают в нечто среднее между истерикой и эпилептическим припадком.

"Они не хотят говорить друг с другом, они хотят друг друга убить", — так образно, но очень точно охарактеризовал сложившуюся ситуацию один из участников сегодняшних событий.

Многие пытаются свести существующее противостояние к конфликту поколений — дескать, все дело в "стариках", которые цепляются за "старые" ценности. Вот скоро они, старики, естественным образом уйдут — и в стране останутся одни сплошные патриоты. Точка зрения столь же распространенная, сколь и ошибочная. Чтобы усомнится в ее истинности, достаточно посмотреть на сегодняшнюю колонну "Бессмертного полка": в ней лица молодого и среднего возраста встречались гораздо чаще, чем старики. А раз так — то общественному конфликту в нашей стране уготована долгая жизнь.

И еще одну пугающую тенденцию высветил сегодняшний праздник: радикализация МЫСЛЕЙ и НАСТРОЕНИЙ неизбежно ведет к радикализации ДЕЙСТВИЙ — а это уже не шутки. Как уже было сказано выше, нынешний День Победы оказался богаче на происшествия, чем прошлый. Особенно показательна в этом смысле стычки с "афганцами". Еще в прошлом году на колонну ветеранов Афганистана и МВД не то что напасть — приблизится боялись. Как только в 2016 году "афганская" колонна появилась на Адмиральской, всех их оппонентов словно ветром сдуло. В этом году все иначе — видно, что националисты и праворадикалы провели "работу над ошибками" и вели себя гораздо агрессивнее. А что будет дальше? Ведь путь радикализации не нов и хорошо известен: сегодня просто бьют носы, завтра в ход идет слезоточивый газ и дымовые шашки, а послезавтра начинают бросать гранаты и стрелять. Именно так и бывает при нарастании противостояния. А с учетом того, какое количество оружия сегодня бесконтрольно гуляет на руках у населения, такое развитие событий практически неизбежно.

Сегодня власть упрямо старается не замечать глубокого общественного конфликта, делая "хорошую мину при плохой игре" и заявляя о "невиданном единении всех слоев украинского общества" накануне грядущего безвиза и "похода в Европу". Ни к чему хорошему подобная страусиная политика привести не может — и, к сожалению, свидетелями тому предстоит стать всем нам в ближайшем будущем.

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