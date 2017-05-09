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    Фотоленты

    Львов, 9 мая: сожжение георгиевской ленты и отсутствие драк

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (149)

    (обновлено: )17001
    День Победы во Львове
    День победы во Львове
    День Победы во Львове
    День Победы во Львове
    День Победы во Львове
    День Победы во Львове
    День Победы во Львове
    День Победы во Львове
    День Победы во Львове
    УНИАН
    День победы во Львове
    УНИАН
    День Победы во Львове
    УНИАН
    День Победы во Львове
    УНИАН
    День Победы во Львове
    УНИАН
    День Победы во Львове
    УНИАН
    День Победы во Львове
    УНИАН
    День Победы во Львове
    УНИАН

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    Во Львове во вторник, 9 мая, активисты сожгли георгиевскую ленту в ходе мероприятий в местах захоронений воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

    9 мая в Днепре
    Захар Виноградов
    Из Днепра. Две Украины это слишком много для одной Победы

    На львовском "Холме Славы" во вторник зажгли Вечный огонь, но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились.

    Ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала.

    "В это время одна из женщин подошла к могиле советских воинов и демонстративно развернула георгиевскую ленту, на что отреагировали представители общественных организаций, которые попросили женщину скрыть ленту, чтобы избежать инцидентов и провокаций, после чего женщина спрятала ленту", — говорится в сообщении УНИАН.

    В то же время, по данным "Диалог.ua", активисты сожгли эту ленту. Издание и УНИАН опубликовали соответствующие фотографии.

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