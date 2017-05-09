Львов, 9 мая: сожжение георгиевской ленты и отсутствие драк

Во Львове во вторник, 9 мая, активисты сожгли георгиевскую ленту в ходе мероприятий в местах захоронений воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

На львовском "Холме Славы" во вторник зажгли Вечный огонь, но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились.

Ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала.

"В это время одна из женщин подошла к могиле советских воинов и демонстративно развернула георгиевскую ленту, на что отреагировали представители общественных организаций, которые попросили женщину скрыть ленту, чтобы избежать инцидентов и провокаций, после чего женщина спрятала ленту", — говорится в сообщении УНИАН.

В то же время, по данным "Диалог.ua", активисты сожгли эту ленту. Издание и УНИАН опубликовали соответствующие фотографии.