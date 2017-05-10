Из Донецка: День Победы без драк может быть только в нормальном обществе

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

С самого утра 9 мая центр Донецка заполнился людьми, желающими увидеть парад Победы — третий по счету в истории ДНР. Кроме того, в центральном Ворошиловском районе города состоялось масштабное шествие "Бессмертного полка", которое возглавил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко. По данным властей ДНР в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие порядка 60-ти тысяч человек.

72-ю годовщину Победы над фашисткой Германией самопровозглашенная Донецкая народная республика отметила большим военным парадом, тщательная подготовка к которому велась на протяжении последних двух недель. Уже по традиции торжества состоялись в самом сердце Донецка — на площади имени Ленина и улице Артема. В параде приняли участие курсанты военных учебных заведений, военнослужащие ДНР, сотрудники силовых ведомств, спасатели МЧС, прошла колонна боевой техники — всего около 50-ти единиц современного вооружения, среди которых были танки, артиллерийские орудия залпового огня, системы противовоздушной обороны, а также отреставрированная военная техника времен ВОВ. На специально смонтированной трибуне парад принимали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны республики Владимир Кононов, спикер парламента, представитель ДНР на минских переговорах Денис Пушилин, а также ряд других высокопоставленных чиновников. Почетные места были предоставлены главным виновникам торжества — ветеранам Великой Отечественной войны. Время летит неумолимо и с каждым годом ветеранов становится все меньше — по приблизительным подсчетам в этот день Победы в праздничных мероприятиях смогли взять участие всего лишь около ста человек.

В шествии памятной акции "Бессмертный полк" приняли участие несколько десятков тысяч горожан, колона участников растянулась на несколько километров. Участники демонстрации несли портреты погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, жертв боевых действий в Донбассе и Афганистане. Глава ДНР шедший во главе колоны держал в руках портрет погибшего в прошлом году известного донецкого ополченца Арсена Павлова, более известного как Моторола. Основные праздничные мероприятия завершились торжественным митингом в парке Ленинского Комсомола у монумента "Твоим освободителям, Донбасс", после чего все желающие возложили к монументу цветы.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке

В комментариях РИА Новости Украина жители и гости столицы шахтерского края отмечали, что в последние годы 9 мая в Донецке проходит по-особенному. С началом военных действий в Донбассе многие дончане еще более переосмыслили для себя значение и роль этого праздника.

"Если, честно, горжусь тем, что я сегодня здесь — в центре Донецка, на параде ДНР, рядом с нашими ветеранами. Здесь никто никого силой на улицу не выгонял, люди пришли по собственному желанию. Парад был красивейший, народу было валом, все на высоте. Обидно, что сегодня происходит в городах Украины, где из кожи вон власть лезет, чтобы переписать историю, где националисты позволяют себе вытворять свои преступные деяния в присутствии ветеранов — запрет советской символики, нацистские лозунги, провокации, угрозы, все это просто кошмар и ужас. Слава богу, наши старики не видят здесь того позора и унижения", - говорит жительница Донецка Анна.

"Сегодня мы в первый раз присоединились к акции ("Бессмертный полк", — Авт.). В руках у меня и сына портреты нашего отца и деда. Прошел всю войну, вернулся с фронта и прожил долгую жизнь, но его уже нет с нами. Все кто пришел сюда, кто идет в этом строю — все отдают дань памяти своим близким и родным, отстоявшим в тех страшных боях наше право на жизнь. Это праздник наших героев, и так будет всегда. Никогда мы не должны об этом забывать. Я очень ряд, что в Донецке можно спокойно выйти на улицу с георгиевской лентой или со знаменем Победы и без всяких стычек и драк. Это нормальное, здоровое общество", - рассказывает житель Макеевки Юрий.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке

"Моих родителей уже давно нет в живых, но я каждый год иду к монументу, чтобы почтить их память. Оба прошли войну — папа на фронте, мама в тылу работала. Очень приятно, что у нас помнят настоящих героев и так трепетно относятся к этой дате. Не так уж и много осталось в живых ветеранов, и нужно с большим уважением относиться к этим людям. И все советское, которое пытаются запретить в Украине, не нужно трогать. Это история, это то с чем наши ветераны шли в бой и пришли к победе. Дай бог доживу, и будут силы, в следующем году еще раз приду", - говорит дончанка Галина Федоровна.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия в центре Донецка прошли в спокойной и мирной обстановке, никаких провокаций не было. Перед началом торжеств, движение транспорта в центре Донецка было перекрыто. Общественный порядок в усиленном режиме обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, вблизи мест скопления людей постоянно дежурили бригады скорой помощи и МЧС.

В то же время перестрелки на окраинах Донецка, а также на других участках фронта не так интенсивно, но все же продолжались. По информации силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики обстрелы на окраинах Донецка, а также в районах приближенных к линии разграничения не прекращались. Сообщается, что в ночь с понедельника на вторник, а также практически весь день 9 мая украинские силовики вели огонь по мирным территориям. В ДНР заявляют, что на окраине Горловки в результате вооруженной атаки ранение получила одна женщина, а в населенном пункте Безыменное в Новоазовском районе на юге Донбасса ранения получили три мирных жителя. В то же время в прифронтовых районах в очередной раз зафиксированы попадания мин и артиллерийских снарядов в жилые дома, по объектам социальной инфраструктуры, повреждены системы жизнеобеспечения, из-за чего мирные граждане снова остались без благ цивилизации. Всего по данным властей самопровозглашенной республики украинская армия 9 мая выпустила по территории ДНР около 600 боеприпасов.