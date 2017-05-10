Украина и вбитые кулаками уроки 9 мая: народ устал бояться

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Представители постмайданной украинской власти продолжают демонстрировать, как "бесконечно далеки они от народа", по крайней мере — от большинства народа. Особенно ярко проявляется это в дни, когда на первый план выходит вопрос о ценностях, об отношении к своей истории, к роли в ней своих родителей, дедов и прадедов… Когда становится очевидно, кто свой, а кто чужой. Не потому ли украинская власть так не любит День Победы?

Ведь в этот день люди, просто отдавая дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне (термин, выведенный на Украине из официального употребления), вольно или невольно демонстрируют свое несогласие с проводимой политикой.

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Никого не обманул тот факт, что ветеранская организация Киева вместо марша "Бессмертного полка" вынужденно (помня о давлении после проведения такой акции в прошлом году) заявила шествие под девизом "Никто не забыт! Ничто не забыто!". Фактически по столице прошел именно "Бессмертный полк": люди вышли с портретами своих родных и близких, воевавших с нацизмом и победивших его. И все это прекрасно осознавали, в том числе и национал-радикалы, расклеивавшие перед праздником листовки с призывом (точнее, с угрозой") остановить "смертный полк"…

Но дело в том, что "Бессмертный полк" действительно бессмертен — это сам народ, а народ жив до тех пор, пока обладает исторической памятью. Потому и создан на Украине особый госорган, институт нацпамяти — для того, чтобы эту память изменить. Но, как показали массовые шествия в Киеве и в других городах 9 мая, пока эта работа далека от завершения.

Но и совсем безуспешной эту деятельность назвать нельзя. Да, агрессивное меньшинство (национал-радикалы) выглядело именно меньшинством на фоне полнолюдной реки "Бессмертного полка". И правоохранители, взявшие штурмом офис ОУН на улице Мазепы в Киеве, возможно, на самом деле спасли националистов от куда больших неприятностей. Как считают некоторые наблюдатели и участники акции, похоже на то, что "народ устал бояться".

Однако все понимают, что радикалы действуют не сами по себе: такова теперь украинская государственная политика. И увольнение начальника полиции Днепропетровской области и начальника городского управления полиции "по итогам 9 мая" (в бывшем Днепропетровске не слишком ласково обошлись с ветеранами АТО, которые препятствовали шествию) — лишнее тому свидетельство.

"Днепр раскачивал Оппоблок. И полиция сработала, мягко говоря, не лучшим образом, позволив титушкам избить ветеранов АТО. Приятно, что ошибки так молниеносно исправлены и своих никто не пытался покрывать", — оценил ситуацию на своей странице в Facebook политолог Тарас Березовец. По его словам, это "сильный политический сигнал, что времена меняются".

Да, времена меняются. Вот одно из изменений: мэр Днепра Борис Филатов заявил, что отныне закрывает городское финансирование всех ветеранских организаций, зато "на следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО".

"Участники победы"

Против "Бессмертного полка" выступили не только националисты, но и президент Украины Петр Порошенко. Он назвал эту акцию образцом "политической спекуляции на чувствах людей".

По его мнению, "Бессмертный полк" придумали "в Москве… на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников, а для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые" (отметим, акцию придумали не в Москве, а в Томске, это действительно народное движение — Ред.)

Порошенко при этом заверил, что праздник (9 мая — Ред.) "есть и будет", но Украина не станет отмечать его "по московскому сценарию".

Президент даже признал, что "народы бывшего Советского Союза воевали вместе", однако отметил: "при этом война имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас, украинцев, безусловно — главное".

По словам Порошенко, "украинский народ является полноправным участником победы" (в сообщении на сайте президента это слово пишут с маленькой буквы).

Но только почему-то народу-победителю запрещено теперь использовать символы Победы — радикалы срывают красные флаги (а какого цвета Знамя Победы?), националисты и полиция изымают георгиевские ленточки…

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Отметим, возня вокруг символики началась задолго до "евромайдана". Помню одно празднование 9 мая при президенте Януковиче, когда в центре Киева практически не было красных знамен — только государственные желто-голубые. Диссонировало с общим фоном лишь изображение ордена "Великая Отечественная война" на электронном табло над не сгоревшим еще Домом профсоюзов… Как заметил тогда один из коллег, "такое впечатление, что в войне победили полицаи — и вот, отмечают".

Конституционный суд Украины еще в 2011 году признал несоответствующим Конституции закон об официальном использовании 9 мая копий Знамени Победы.

Теперь же законами о декоммунизации красный цвет просто загнали в подполье, советская Украина (а ведь это она — настоящий участник Победы) объявлена "тоталитарной". Человек с красным флагом или с георгиевской ленточкой запросто может оказаться в полицейском участке…

Кстати, Украинское отделение международной правозащитной организации Amnesty International осудило задержание "мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики" и сам запрет этой символики — как нарушение права на свободу самовыражения.

Почему-то кажется, что данном случае власть вряд ли услышит правозащитников.

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Но если нынешнее украинское государство отказывается (пока на словах) быть правопреемником УССР, а всю советскую эпоху объявляет периодом "оккупации", то возникает множество серьезных вопросов — например, о членстве в ООН. Ведь Украина стала одной из стран-основательниц ООН в знак признания вклада украинского народа в победу над фашизмом. Народ-то пока есть… А Украина? Какая это Украина, кому наследует? Вопрос остается открытым.