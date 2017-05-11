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    Фотоленты

    ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

    Тема:

    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (220)

    (обновлено: )29440
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетируют МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.

    Офис ОУН в Киеве на 9 мая: мужчина с гранатометом
    РИА Новости Украина
    Почему полиция штурмовала офис ОУН в Киеве: кадры мужчины с гранатометом

    У здания МВД и вокруг него находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии в полной экипировке. Люди пытаются прорваться в здание МВД, что приводит к стычкам с патрульными, охраняющими вход.

    Смотрите также: Штурм за штурм: сторонники ОУН пикетируют МВД. Прямая трансляция

    Митингующие скандируют лозунги с критикой действий Авакова. Правоохранители между тем пропускают людей, которые хотят пройти к месту акции, но проверяют сумки на наличие запрещенных предметов.

    Один из руководителей ОУН Николай Кохановский подтвердил журналистам информацию, озвученную сегодня Аваковым, о том, что в офисе ОУН на улице Мазепы 9 мая был изъят тубус от гранатомета.

    По словам Кохановского, это отстрелянный тубус от гранатомета, и он, как и многие другие военные вещи, находился в музее организации. Он также сообщил, что полиция разгромила все в офисе, изъяла все компьютеры, мобильные телефоны и даже женские косметички.

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