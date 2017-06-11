наверх
11.06.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко: Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (541)

    (обновлено: )27203
    По словам Порошенко, чем больший прогресс Украина демонстрирует на пути реформ, тем больше аргументов у него и у украинского народа появляется, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС.
    Петр Порошенко на границе со Словакией открыл символическую дверь в ЕС
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Украина в будущем сможет претендовать на членство в Европейском Союзе, считает президент страны Петр Порошенко.

    Петр Порошенко открыл двери в Европу
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко открыл двери в Европу

    Об этом он сказал в ходе торжественных мероприятий на границе со Словакией по случаю начала работы безвизового режима с ЕС, передает "112 Украина".

    "Чем больший прогресс мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС, потому что Украина — европейская страна", — отметил он.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

    Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз границу пересекли около 600 жителей страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Очередь за биометрическими паспортами
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко