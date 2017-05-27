Миссия МВФ уехала. Будет ли транш?

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Четыре реформы в обмен на пятый транш. Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и назвала условия, при которых Киев может рассчитывать на выделение очередного займа по действующей программе сотрудничества.

В частности Верховная Рада должна доработать и принять законопроекты по пенсионной и земельной реформам. К тому же кредиторы ожидают оживления приватизации и конкретных результатов от антикоррупционных усилий. По данным "Украинских новостей", МВФ готов пойти на уступки Украине в вопросе дедлайна для принятия пенсионной и земельной реформ. Для выделения следующего транша фонд будет довольствоваться принятием соответствующих законопроектов в первом чтении, а не в целом, как требовалось ранее.

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Впрочем, есть и ложка дегтя. По информации источников, Международный валютный фонд не согласовал пенсионную реформу, которую подготовило украинское правительство.

Насколько подъемные задачи, поставленные МВФ, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

О какой сумме кредита идет речь и нужны ли Украине деньги МВФ, или все же можно без них обойтись?

Деньги МВФ Украине нужны. Еще больше Украине нужны реформы и программа МВФ. Поэтому сейчас эти деньги не так критичны, но критично важно, чтобы мы делали реформы и критично важно оставаться в программе МВФ. Тут дело не в деньгах.

Пенсионная, земельная реформы, оживление приватизации и конкретные результаты антикоррупционных усилий. Насколько подъемные эти задачи?

— Если бы была политическая воля, то это все можно было бы сделать в течение месяца. Вопрос же не в реальности, а в наличии желания это делать. Соответственно и вы спрашивали о транше. Этот транш был больше двух миллиардов долларов. Но понятно, это если бы выполняли все, что мы хотим. Понятно, мы как всегда будем торговаться, и скорее всего на осень выйдем с тем, что смотрите, мы сделали пенсионную реформу, я тут вообще не согласен, первое чтение МВФ никогда ничего не устроит, что первое чтение, это ни о чем. Поэтому смотрите, мы сделали пенсионную реформу, и еще будут наверное торговать хорошего главу НБУ. И вот за этот счет постараются получить хоть один транш на миллиард долларов.

Где МВФ может пойти на уступки и предоставить транш, а какие моменты он будет продавливать при любых условиях?

— Скорее всего исходя из текущей реальности ближе всего мы к завершению по пенсионной реформе, поэтому скорее всего мы пенсионную реформу сделаем. Хотелось бы, чтобы мы сделали земельную реформу. Но пока что тут полная неопределенность.

Что конкретно нужно МВФ и какие моменты остаются наиболее спорными? Потому что по данным источников, именно пенсионная реформа миссию МВФ не устроила.

— Мы не слышали такой информации, кроме как эти самые источники в прессе, что не устроило насколько. Пенсионная реформа соответствует программе и там особых проблем не будет, если она будет принята в этой мере. На счет разного рода вещей типа современности, возможно МВФ обеспокоен тем, что это опять может давить на дефицит бюджета. Но с текущим подъемом пенсий, скорее всего, проблем не будет, хотя бы потому что МВФ понимает, что эту реформу надо во что-то завернуть, чтобы продать обществу и ВРУ, поэтому продавать её будут через повышение пенсий.

А относительно остальных? У нас приватизация с мертвой точки не может сдвинуться уже третий год подряд.

— Дело в том, что пока что еще и сами авторы не очень понимают, что они должны вытворить. Земля должна стать товаром, это очевидно. Вопрос ограничений. И тут вся заковырка в том, какие ограничения устанавливать на потенциальных владельцев земли. И тут просто очень все: чем больше ограничений мы делаем, тем дешевле земля. Если мы говорим: только 200 гектаров в одни руки физикам, это похоже на ваучерную приватизацию и стоимость земли особо не вырастет. Если мы запускаем и юрлица, и физлица, то цена вырастает существенно. Если мы пускаем даже иностранцев, то ориентировочно цена средняя по миру, значит, 20 тысяч долларов. Вокруг этого сейчас копья и ломаются: кого допускать к покупке земли. И тут очень много популизма и прочих вещей такого рода.

Если говорить о требованиях МВФ в целом, о чем идет речь для предоставления транша?

— Пенсионная реформа — это только закон. Земельная реформа — это только закон. Приватизация — понятно, это реализация. Антикоррупционная ветвь — это и закон, который облегчает еще больше приватизацию. А антикоррупционные вещи, это конечно голосование антикоррупционного суда, на что наши власти сейчас никогда не пойдут, они костьми лягут, чтобы этой реформы не было. И посадки от НАБУ, потому что в шахматке, в меморандуме написано: "нужна посадка", чтобы четко обозначать людей, должности и так далее. Поэтому вот с этим самые большие сложности. Поэтому я думаю, для получения этого транша компромиссным будет пенсионная реформа плюс вменяемый глава НБУ.

В какие сроки должна уложиться власть, и сможет ли в них уложиться?

— Сроков сейчас уже нет, мы ни в какие сроки уже не вложились, поэтому понятие сроков отсутствует. Скорее всего, они попытаются летом принять пенсионку, возможно летом принять земельную, и в сентябре, когда фонд вернется с каникул, будет выноситься направление с уменьшенным объемом транша. Потому что только за пенсионную реформу нам не дадут эти 2,4 миллиарда долларов. Там меньше миллиарда должны дать. Я думаю, мы получим этот транш осенью, но в урезанном размере, примерно в сентябре-октябре.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "ГС" заверил, что в ближайшие годы пенсионный возраст в Украине увеличиваться не будет, для этого нет никаких оснований.

Также эксперт по опросам пенсионной системы реанимационного пакета реформ Галина Третьякова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что заявление Рона ван Родена о накопительной пенсионной системе — это конфликт интересов Украины и МВФ.