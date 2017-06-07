Украина: "партия войны" идет в наступление

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская "партия войны" в последнее время оживилась и пошла в наступление как на внутреннем фронте, так и на внешнем. Внутри страны национал-радикалы продемонстрировали силу, захватив Львовский облсовет и ворвавшись в Киевсовет.

Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий пообещал, что штурмы облсоветов продолжатся и будет даже поход на Администрацию президента (националисты требуют амнистии для бывших участников АТО).

Примечательно, что националистов за захваты админзданий никто не пытается всерьёз привлечь к ответственности (хотя по львовскому эпизоду полиция завела "дело"). Между тем, как считает политолог Андрей Золотарев, "если бы подобное произошло в городе повосточнее (Львова и Киева — Ред.) или в Закарпатье, реакция была бы несколько иной".

соцсети Штурм львовского облсовета

На внешнем фронте наступление "партии войны" пока что происходит больше на словах, но сами эти слова примечательны. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов, отвечая на вопрос волонтера, "когда война закончится?", заявил: "когда Москву возьмем, тогда и закончится". Видео с этим заявлением обнародовано на странице Турчинова в Facebook.

Война? А с кем война?

А пока Москву еще не взяли, в Донбассе продолжаются непрерывные обстрелы, гибнут и получают ранения мирные жители.

По информации министерства обороны непризнанной ДНР, в день празднования Святой Троицы ВСУ обстреляли поселок Трудовские Петровского района Донецка.

"В результате, на глазах у девятилетнего Владика Зайченко, погибла его мать, Зайченко Татьяна, 1980 года рождения. Сам ребенок получил тяжелые ранения: осколочные кисти, ноги, четыре проникающих ранения кишечника и печени, и был доставлен в больницу, где его прооперировали. На данный момент он находится в реанимации", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ получили ранения семь мирных жителей, передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР. Так с кем война?

Со своей стороны, пресс-центр штаба АТО постоянно сообщает об обстрелах со стороны ополченцев. По данным штаба, обстановка в районе проведения спецоперации снова осложнилась, ополченцы "ощутимо повысили интенсивность и плотность огня".

Отгородиться от России

Что до России (с которой Киев якобы "воюет", но предусмотрительно без объявления войны), то предлагается окончательно отгородиться от "агрессора", введя визовый режим. По словам Турчинова, "этот вопрос не просто назрел, а перезрел".

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Глава фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак сообщил, что эта политсила настаивает на принятии соответствующего "визового" закона.

"Требование "Народного фронта" — это визовый режим с Россией", — заявил Бурбак в понедельник во время согласительного совета руководителей парламентских фракций, пояснив, что "речь идет о вопросе национальной безопасности и обороны". По его мнению, "свежим аргументом" для принятия такого решения является "покушение российского киллера на чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву".

Отметим, именно этот аргумент многие сочтут крайне спорным. Так, известный медиаэксперт Анатолий Шарий нашел немало противоречий в официальной версии этого резонансного происшествия, да и относительно "киллера" и "чеченских добровольцев" есть вопросы…

Но не только о визах речь. "Народный фронт" также намерен добиваться внесения изменений в законодательство, которыми должно быть зафиксировано стремление Украины стать полноценным членом НАТО, заявил Бурбак. По его словам, которые приводит сайт партии, "это цель не только Украины, но и жизненный интерес государств Альянса".

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к фракциям с тем, чтобы соответствующий законопроект № 6470 (он уже зарегистрирован в парламенте) был принят в ближайшее время.

А первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook назвала решение Берлина и Парижа в 2008 году (Будапештский саммит НАТО — Ред.) не предоставлять Украине план действий по вхождению в Альянс "катастрофической ошибкой", призвала "искупить грех перед украинцами" и не бояться разозлить Москву. По её словам, "Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО".

"Русофобские настроения одерживают верх"

Само предложение ввести визовый режим с РФ — это ход, скорее, на внутреннем фронте, где "партия войны" воюет с частью народа, не демонстрирующей до сих пор восторженного восприятия евробандеровских ценностей. Россия от украинских виз никак не пострадает, но, по всей вероятности, может ответить симметрично.

"А это будет означать удар по миллионам трудовых мигрантов, ежегодно выезжающих из Украины на заработки в Россию", — отметил лидер движения "Украинский выбор", представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

По его словам, в случае "зеркального" ответа России будет перекрыт крупный источник поступления денежных средств в Украину.

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Политик напомнил, что в 2016 году объем денежных переводов из России составил более 935 миллионов долларов — "эта сумма практически равна траншу МВФ, ради которого было проведено столько антинародных "реформ" и который придется возвращать с процентами уже в ближайшие годы".

Кроме того, по мнению Медведчука, на Украине "существенно вырастет армия безработных, что увеличит нагрузку на госбюджет и снизит уровень жизни десятков тысяч семей".

"До последнего времени у Киева хватало здравого смысла не жертвовать интересами национальной экономики в угоду политической целесообразности. Однако после запрета неугодных российских СМИ, сайтов и социальных сетей, после ограничения русскоязычного вещания в теле- и радиоэфире, после попыток запретить УПЦ МП стало очевидно: русофобские настроения в украинском политикуме одерживают верх над здравым смыслом", - резюмировал Медведчук, чьи слова приводит сайт "Украинского выбора".

Фашизма нет… а фашисты есть

Этому обострению русофобских настроений в украинском истеблишменте есть объяснение: только "внешняя угроза" может продлить существование нынешнего режима. А очевидное исчерпание ресурсов заставляет условные "партию войны" и "партию мира" (которая тоже за войну) все более жестко конкурировать, одновременно пытаясь удержать в узде нищающее население. Сделать это можно только путем ограничения свобод и пока еще не вполне узаконенного террора. Для этого есть так называемые "активисты", которые могут сегодня творить что угодно, не неся за это никакой ответственности.

"Что происходит с Украиной? Ничего особенного. Фашизм!" — так определил текущую ситуацию в очередном выпуске своей программы известный одесский журналист Григорий Кваснюк. И продолжил: но ведь, если спросить, например, у депутатов в Верховной Раде: "а у нас есть фашизм?" — те ответят, что нет.

"Хочется, правда, спросить дополнительно: а фашисты есть? А что спрашивать… Есть, конечно", — добавил журналист.

Напомним, ранее правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International обнародовали информацию о "тайных тюрьмах" Службы безопасности Украины (СБУ), были заявления о пытках…

Украинские власти сначала отрицали факт существования таких "тюрем", но теперь фактически признали это: правительство внесло в Раду законопроект, предусматривающий легализацию следственных изоляторов СБУ, поскольку они фактически существуют.