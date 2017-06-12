наверх
12.06.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко задекларировал более 1,2 млн грн процентов от вклада

    (обновлено: )5110
    Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в документ 9 июня, указав доход в сумме 1,25 млн гривен в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко внес в декларацию более 1,2 млн гривен процентов от вклада в Международном инвестиционном банке. Данные изменения отображены в Едином государственном реестре деклараций.

    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    УНИАН
    Корнейчук: Порошенко в честь безвиза устроил дешевое шоу

    Сообщается, что президент внес изменения в документ 9 июня, указав доход в сумме 1,25 млн гривен в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

    Ранее Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год. Сообщалось, что его заработная плата составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 гривен.

    Из наличных денежных средств президент задекларировал 60 000 долларов и 900 000 гривен.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit