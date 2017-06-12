Порошенко задекларировал более 1,2 млн грн процентов от вклада

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко внес в декларацию более 1,2 млн гривен процентов от вклада в Международном инвестиционном банке. Данные изменения отображены в Едином государственном реестре деклараций.

Сообщается, что президент внес изменения в документ 9 июня, указав доход в сумме 1,25 млн гривен в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Ранее Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год. Сообщалось, что его заработная плата составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 гривен.

Из наличных денежных средств президент задекларировал 60 000 долларов и 900 000 гривен.