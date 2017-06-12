наверх
12.06.201712:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: Порошенко в честь безвиза устроил дешевое шоу

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (557)

    (обновлено: )35470
    Президент Петр Порошенко устроил дешевое шоу в центре Киева в честь безвиза с ЕС, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук. Поздравить украинцев с безвизом гарант решил стихами русского поэта Михаила Лермонтова, с удивлением отмечает эксперт.
    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В ночь на воскресенье, 11 июня, безвиз с ЕС официально заработал для украинцев. Президент Петр Порошенко назвал решение ЕС об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

    На удивление многих, поздравляя украинцев, президент также процитировал строки русского поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

    По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, президент Петр Порошенко устроил дешевое шоу в центре Киева в честь безвиза с ЕС.

    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Пир на весь мир. Украина ликует – безвиз наступил

    "Порошенко устроил дешевое низкопробное шоу в центре Киева, посвященное началу безвизового режима. Купленные за копейки студенты с флагами. Согнанные пинками бюджетники. Все это позорное зрелище должно было имитировать народное ликование от безвиза и падение в ноги перед великим Порошенко. И над всем этим убожеством возвышался Порошенко. С мракобесной речью о том, что безвиз с ЕС — это окончательный разрыв Украины с Российской империей, русским миром. А особое удовольствие Порошенко получал, цитируя слова москальского классика "Прощай, немытая Россия!", — пишет Корнейчук у себя в Facebook

    Также эксперт с удивлением отмечает, что поздравить украинцев с безвизом гарант решил почему-то стихами русского поэта Михаила Лермонтова.

    "Раз уж Порошенко такой фанат поэзии и представителя "русского мира" Лермонтова, то я бы посоветовал ему читать нашего украинского классика Тараса Шевченко. У него есть более актуальные строчки о происходящих сейчас событиях в Украине. И конкретно — о деятельности самого Порошенко.

    Доборолась Україна

    До самого краю.

    Гірше ляха свої діти

    Її розпинають", — считает эксперт.

    "Интересно, когда в центре Киева Порошенко говорил "Прощай, немытая Россия, — это он так откровенно издевался над киевлянами, который месяц (и еще неизвестно сколько будут) по его вине сидят без горячей воды? Или троллил жителей Львова, которые с подачи Порошенко живут по горло в мусоре?", — с иронией добавляет Корнейчук.

    Читайте также: Не хотим или не можем? Почему коррупция в Украине непобедима

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю запуска обратного отсчета до безвизового режима с ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit