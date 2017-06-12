Корнейчук: Порошенко в честь безвиза устроил дешевое шоу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В ночь на воскресенье, 11 июня, безвиз с ЕС официально заработал для украинцев. Президент Петр Порошенко назвал решение ЕС об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

На удивление многих, поздравляя украинцев, президент также процитировал строки русского поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, президент Петр Порошенко устроил дешевое шоу в центре Киева в честь безвиза с ЕС.

"Порошенко устроил дешевое низкопробное шоу в центре Киева, посвященное началу безвизового режима. Купленные за копейки студенты с флагами. Согнанные пинками бюджетники. Все это позорное зрелище должно было имитировать народное ликование от безвиза и падение в ноги перед великим Порошенко. И над всем этим убожеством возвышался Порошенко. С мракобесной речью о том, что безвиз с ЕС — это окончательный разрыв Украины с Российской империей, русским миром. А особое удовольствие Порошенко получал, цитируя слова москальского классика "Прощай, немытая Россия!", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Также эксперт с удивлением отмечает, что поздравить украинцев с безвизом гарант решил почему-то стихами русского поэта Михаила Лермонтова.

"Раз уж Порошенко такой фанат поэзии и представителя "русского мира" Лермонтова, то я бы посоветовал ему читать нашего украинского классика Тараса Шевченко. У него есть более актуальные строчки о происходящих сейчас событиях в Украине. И конкретно — о деятельности самого Порошенко.



Доборолась Україна

До самого краю.



Гірше ляха свої діти



Її розпинають", — считает эксперт.

"Интересно, когда в центре Киева Порошенко говорил "Прощай, немытая Россия, — это он так откровенно издевался над киевлянами, который месяц (и еще неизвестно сколько будут) по его вине сидят без горячей воды? Или троллил жителей Львова, которые с подачи Порошенко живут по горло в мусоре?", — с иронией добавляет Корнейчук.

Читайте также: Не хотим или не можем? Почему коррупция в Украине непобедима