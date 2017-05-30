В офисе разработчика ПО для е-деклараций проходят обыски

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция и Государственная фискальная служба проводят обыски в офисе компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.

Обыски проходят и в жилище экс-владельца компании Юрия Новикова, сообщил ZN.UA его адвокат Сергей Загородний.

По словам адвоката, правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз. Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию.

"Сторона защиты утверждает, что выводы прокуратуры основаны на предположениях,основанных на ненадлежащих доказательствах, а целью следствия является дискредитация системы электронного декларирования", — сказал Загородний.

И добавил, что меру пресечения Новикову будет выбирать 31 мая в 15:30 судья Александр Бобровник.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что средства, выделенные Киеву правительством Дании на создание системы электронного декларирования доходов чиновников, были расхищены. Луценко заявил, что правительство Дании выделило средства для создания системы электронного декларирования Программе развития ООН в Украине, которая в свою очередь определила исполнителем работ ООО "Миранда". А руководитель "Миранды" Юрий Новиков вывел присвоенные средства на счета в Эстонию.