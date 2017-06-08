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    Назначена полная проверка деклараций Гонтаревой

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (154)

    (обновлено: )5320
    По данным СМИ, соответствующее решение приняло Национальное агентство по предотвращению коррупции. За 2016 год Гонтарева задекларировала 56,95 миллиона гривен доходов и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счете.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    НБУ/Facebook

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы заявившей об отставке главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает в четверг "Украинская правда" со ссылкой на источник в НАПК.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото
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    "По его (источника — Ред.) данным, агентство приняло решение, которым поручило заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева", — говорится в сообщении.

    По информации издания, в документе на проверку значатся в том числе заместитель председателя Киевской областной администрации Олег Мищенко, первый замначальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан.

    Как отмечает издание, за 2016 год Гонтарева задекларировала 56,95 миллиона гривен доходов (2,2 миллиона долларов) и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счете.

    В 2015 году Гонтарева задекларировала 1,831 миллиона долларов и 61,934 тысячи гривен (2,3 тысячи долларов) на банковских счетах.

    Глава Нацбанка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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