Назначена полная проверка деклараций Гонтаревой

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы заявившей об отставке главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает в четверг "Украинская правда" со ссылкой на источник в НАПК.

"По его (источника — Ред.) данным, агентство приняло решение, которым поручило заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева", — говорится в сообщении.

По информации издания, в документе на проверку значатся в том числе заместитель председателя Киевской областной администрации Олег Мищенко, первый замначальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан.

Как отмечает издание, за 2016 год Гонтарева задекларировала 56,95 миллиона гривен доходов (2,2 миллиона долларов) и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счете.

В 2015 году Гонтарева задекларировала 1,831 миллиона долларов и 61,934 тысячи гривен (2,3 тысячи долларов) на банковских счетах.

Глава Нацбанка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.