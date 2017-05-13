Корнейчук: Порошенко уже заметает следы "подвигов" Гонтаревой

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Подавшая в отставку глава Национального банка Валерия Гонтарева ушла в длительный отпуск. Исполняющим обязанности главы НБУ стал первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

Гонтарева надеется, что за два месяца ее отпуска Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Отставка Гонтаревой была одним из ключевых условий МВФ для получения как весеннего транша в 1 млрд долларов, так и дальнейшего сотрудничества Фонда с властью Порошенко, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"У МВФ возникло множество вопросов по использованию траншей, полученных с 2014 года. В частности, о механизмах вывода этих денег под видом многомиллиардного рефинансирования "ПриватБанка" и "потерявшихся" 150 млрд грн, что в итоге привело к банкротству банка. Недаром власть быстро провела в декабре 2016 года национализацию банка, чтобы замести следы. Возникли вопросы к курсовым спекуляциям, к которым был причастен НБУ. Проще говоря, в МВФ прекрасно понимают все коррупционные схемы, которые использовались украинской властью для "осваивания" траншей. Недаром НАБУ, тесно связанное с американцами, проводило обыски с Нацбанке", — сказал Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

По словам политтехнолога, пока в США при власти были "демократы" на нецелевое использование денег была команда закрывать глаза. С приходом Трампа ситуация поменялась. И тот миллиард долларов, который Украина получила в 2017-м, не более чем долг, который мы сразу вернули назад по графику погашения перед Фондом.

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"Поэтому мы должны понимать главное: прошение Гонтаревой об отставке – это вынужденный шаг со стороны Порошенко, принятый под давлением Запада. И сейчас Запад требует от президента назначить главу НБУ, не связанного с Порошенко", — пояснил Корнейчук.

Как отметил политтехнолог, Порошенко сейчас преследует две цели.

"Во-первых, выторговать гарантии, что он получит новые транши (а аппетит на 2017-й – это еще 4,5 млрд долларов) в обмен на отставку Гонтаревой. Иными словами, Гонтарева является элементом торга. Именно поэтому она будет находиться в отпуске. И если Порошенко договорится с Вашингтоном, то ее могут вернуть на свое место. Если будет команда Порошенко Гонтареву менять – то голоса в Раде без проблем власть найдет", — сказал Корнейчук.

Во-вторых, по мнению политтехнолога, Порошенко максимально оттягивает назначение главой НБУ неподконтрольного ему человека (а Запад настаивает на главе "Райффазен банка" Лавренчуке), чтобы успеть закончить все планируемые выгодные президенту операции.

"В частности, продажу "дочки" российского "Сбербанка", где наша власть, конечно же, попытается заложить и свой интерес. Необходимо закончить выделение денег на докапитализацию "ПриватБанка" — также коррупционная схема. Необходимо подчистить документацию за время работы Гонтаревой", — пояснил Корнейчук.