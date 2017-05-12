Финансы поют... Кубив и Гонтарева: мистер-рефинанс и мадам-ликвидация

Виктор Скаршевский, экономический аналитик

В течение последних трех лет банковскую систему Украины сильно будоражило. Сначала Степан Кубив раздал десятки миллиардов безвозвратного рефинансирования, спровоцировавших первую волну девальвации, а потом Валерия Гонтарева начала свою знаменитую зачистку банковской системы, приведшей к ликвидации половины банков и безвозвратной потери украинскими гражданами и предприятий сотен миллиардов гривен. Так сказать, реформы от мистера-рефинанс и мадам-ликвидации.

Слухи о том, что Валерия Гонтарева собирается в отставку ходили давно. И вот, глава Нацбанка объявила о своей отставке. Даже дату назвала — 10 мая. Однако слова не сдержала (да и не смогла бы сдержать, потому что в отставку главу Нацбанка может отправить только Верховна Рада по представлению Президента) и ушла в отпуск на 2 месяца. Написав при этом "прощальную" статью.

Валерия Гонтарева подхватила инициативу Владимира Гройсмана по развешиванию ярлыков предшественникам и современникам, выдавать желаемое за действительное, а также превозносить себя, не признавая за собой ни одной ошибки.

В своей "прощальной" статье она написала о "хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, накопившихся за двадцать лет имитации реальных реформ", о "псевдоэкспертах, ничего не понимающих в банковском бизнесе", о "псевдонаучных деятелях", "политических животных", о "безграмотных функционерах", о "псевдоакадемиках" и "политиках-популистах".

Также глава Нацбанка с гордостью сообщила, выдавая это за достижение, что в конце 2014 некто ей неизвестный запустил проект Save Gontareva, под которым появилось "более 1000 лайков в море всеобщей ненависти". Более 1000 лайков! При 8 млн пользователей Facebook в Украине, это даже не капля в море, а капля в океане. Повода для гордости здесь явно нет.

Не признавая за собой ни одной ошибки, Валерия Гонтарева заявила, что ее миссия завершена, все задачи, которые она поставила перед собой, выполнены.

Не эти ли цели и задачи ставила перед собой глава Нацбанка:

— безвозвратные потери бизнеса и украинских вкладчиков-физлиц — более 200 млрд грн.;

— двукратный рост цен;

— девальвация гривны в 2,5 раза;

— ликвидация половины банковской системы, банков, с украинским частным капиталом — со 180 до 92;

— увеличение доли проблемных кредитов с 20 до 55%;

— увеличение доли госбанков до 55%.

Если эти цели, тогда можно согласиться с главой НБУ, что ее "миссия завершена и задачи выполнены". Только желательно такие задачи озвучивать перед вступлением в должность.

В принципе, во времена Степана Кубива и Валерии Гонтаревой банковская система перестала быть банковской. Ведь банки перестали выполнять свою основную функцию — кредитовать экономику. В течение последних трех лет кредитование постоянно сокращается. Да и как они могут кредитовать экономику, если доля проблемных кредитов увеличилась с 20% в 2013 до 55% в 2017. Не в последнюю очередь из-за стремительной девальвации гривны, так как большое количество кредитов было выдано в валюте. Банкам бы разобраться с ранее выданными кредитами, не говоря уже о новых.

Примечательно, что глава Нацбанка назвала Украину "страной без правосудия". С этим трудно не согласиться. Особенно на фоне продолжающейся узурпации судебной власти со стороны Президента. Но тогда возникает вопрос, возможно ли вообще в принципе проводить успешные реформы в "стране без правосудия"?

По большому счету, в своей "прощальной" статье, Валерия Гонтарева невольно призналась в настоящей причине своей отставки: "На посту главы НБУ должен быть профессиональный незаангажированный банкир-технократ".

Кто будет таким "незанагажированным банкиром-технократом" мы узнаем не скоро, так как после 2-х месячного отпуска нынешней главы Нацбанка, в отпуск уйдет Верховна Рада и голосование по новому главе произойдет не ранее сентября. Все это время будут происходить политические торги за сферы влияния, включая кресло главы Нацбанка. На проводимую политику Нацбанка это никак не повлияет, так как от личности главы Нацбанка она особо не зависит, ведь все ключевые решения контролируются с одной стороны, Президентом, а с другой — сотрудниками МВФ. А они пока остаются на своих местах.

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