"Издевательство над здравым смыслом". Скаршевский об успехах Гонтаревой

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Глава Национального банка Валерия Гонтарева идет в двухмесячный отпуск с 11 мая. Гонтарева надеется, что за это время Верховная Рада — по представлению президента — рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Временным руководителем НБУ будет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий. Об этом глава Нацбанка сообщила на последнем совещании с руководителями крупнейших банков.

Следует ли считать завершенной миссию Валерии Гонтаревой, и когда у регулятора появится новый глава, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист Виктор Скаршевский.

Ранее Валерия Гонтарева заявляла, что официально уйдет в отставку с 14 мая. Теперь имеем ее заявление о двухмесячном отпуске. Что означает такой маневр, стоит ли его трактовать как затягивание времени перед назначением нового руководителя НБУ? УНИАН Вход и выход. Гонтарева уже распрощалась с НБУ, Порошенко пока молчит

— Здесь не то, чтобы затягивают время, просто идут политические игры. Сейчас, на данный момент, пока нет однозначной кандидатуры у президента, которая пройдет голосование в ВРУ. Вот только этим можно объяснить такую длительную затянувшуюся отставку Валерии Гонтаревой.

То есть элементарно не могут решить, кто займет эту должность?

— Да. Президент, естественно, хочет, как и в случае с Гонтаревой, иметь полностью подконтрольного главу НБУ. Но ему надо эту кандидатуру еще провести через ВРУ. Сейчас идут просто политические торги и они не успели завершиться в короткий промежуток времени, поэтому идет такая игра с двухмесячным отпуском Гонтаревой.

Вокруг каких персон идут торги? Кто с кем и за что торгуется?

— Здесь даже дело не в персоналиях, персоналии важны для политиков, для того же президента и т.д. Для украинских граждан более важно, какую политику финансовую, денежно-кредитную будет проводить НБУ. А вот с этими, к сожалению, ничего не изменится.

То, что было при Гонтаревой будет продолжаться и дальше, потому что здесь есть два таких мощных ограничителя для свободы действий главы НБУ. Первый — это президент, который подает кандидатуру в ВРУ, а второй ограничитель — это МВФ. По указке которого действует НБУ уже последних три года. Да еще и раньше, когда Украина брала кредиты у МВФ. Поэтому каких-то радикальных изменений ожидать не приходится.

И кстати, по поводу заявления Гонтаревой, что ее миссия завершена, все задачи, которые она поставила перед собой, выполнены, это, конечно, звучит как издевательство над здравым смыслом. Хотя, если она перед собой ставила целями и задачами двукратную девальвацию за ее промежуток времени во главе НБУ, двукратный рост цен, безвозвратные потери предприятий и граждан в размере 200 миллиардов гривен, и если она ставила перед собой целями и задачами, чтобы банки перестали кредитовать экономику, последние три года они сократили кредитование экономики, тогда да, ее миссия и задача успешно выполнена.

Когда Гонтарева вернется из отпуска за два месяца, парламент уйдет на летние каникулы, а значит, голосования за отставку главы НБУ не будет несколько месяцев?

— Тогда будет без власти, оно может затянуться и до осени, если не смогут доторговаться политики между собой. Просто будет и.о. Например, как сейчас назначен Яков Смолий, который не будет нести полноценной ответственности за работу НБУ.

Смолий получил все полномочия главы регулятора, или все же его функционал ограничен?

— Ничем не ограничен, просто не будет политической ответственности. Там же очень много принимается как бы коллегиально решений в НБУ. Собираются разные комитеты, обсуждаются, есть еще совет НБУ действующий. Поэтому здесь никаких ограничений, которые влияют на текущую политику НБУ у и.о. не будет.

Назначение временно исполняющего обязанности главы Нацбанка может означать принятие решений, от которых, например, Валерия Гонтарева по какой причине самоустранялась?

— Здесь, мне кажется, все решения, которые надо было принять президенту или МВФ, они все были приняты, причем в ущерб украинской банковской системе, в ущерб вкладчикам украинским. То, как я говорил, 200 миллиардов гривен фактически потеряно, из них более 120 миллиардов — это потери физлиц-граждан в украинских банках, и более 70 миллиардов гривен украинских предприятий, они потеряли в банках. Поэтому ситуация выглядит именно таким образом.

Какая ответственность возлагается на временного руководителя НБУ, и на какие изменения в банковской системе стоит надеяться за период отсутствия Гонтаревой?

— Опять же говорю, есть два таких ограничителя, которые сработают в любом случае: президент и МВФ. И у нас в Украине уже была похожая ситуация, когда и.о. фактически руководил НБУ, это 2004 год, Оранжевая революция, тогда Тигипко занимался политической деятельностью, а Яценюк исполнял обязанности. Ничего страшного не произошло.

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, президент Петр Порошенко пока не завершил политические консультации по кандидатуре на должность главы НБУ. В таком случае сможет ли президент убедить Гонтареву вернуться в свое кресло после отпуска?

— Это уже ближе к их личным отношениям: сможет он ее убедить или не сможет. Для меня очень важно, что, к сожалению, останется Гонтарева или ее поменяют на другого человека, при нынешней политической системе НБУ будет действовать по указке президента и МВФ. Это самое основное.

И тут даже надо говорить не о самом главе НБУ, а вообще о политических вещах, как о парламенте, который практически недееспособен, и о президенте, который неконституционно вмешивается в разные экономические процессы. Здесь надо говорить о фундаментальной смене политической и экономической модели в Украине.

Ранее политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Насировым.

А эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль в эфире "ГС" заявил, что выбирая нового главу НБУ, Рада будет более придирчивой, учитывая претензии к работе Гонтаревой.