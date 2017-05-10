Вход и выход. Гонтарева уже распрощалась с НБУ, Порошенко пока молчит

РИА Новости Украина

Вопрос об отставке главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой пока остается открытым. Глава регулятора написала заявление об отставке с 10 мая, однако спустя месяц ее прошение не рассмотрено президентом и не утверждено парламентом. По информации украинских СМИ, в виду отсутствия реального преемника, этот вопрос откладывается до осени, а сама Гонтарева на этот период намерена уйти в длительный отпуск.

Ровно месяц назад Гонтарева созвала специальную пресс-конференцию, на которой заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Она объяснила свое решение тем, что считает выполненной свою миссию по реформированию украинского Центробанка и оздоровлению банковского сектора страны.

При этом глава финрегулятора назвала главным своим успехом — достижение макрофинансовой стабилизации на Украине. Она отметила, что во время ее управления Нацбанком Украине удалось договориться с МВФ о новой программе сотрудничества на 17,5 миллиарда долларов, по которой Киев уже получил четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Гонтарева подчеркнула, что благодаря этому Украине удалось существенно нарастить золотовалютные резервы, которые по состоянию на начало апреля составили 16,7 миллиарда долларов.

Второй своей заслугой Гонтарева назвала очистку банковского сектора. По ее словам, из 180 банков, которые работали на Украине по состоянию на начало 2014 года, на сегодня остался только 91. Гонтерева также заявляла, что после ее отставки не будет изменений в политике Национального банка. В частности, останутся неизменными плавающий валютный курс, а также инфляционное таргетирование.

Положительно оценивают работу главы Нацбанка не только соратники президента, но и международные кредиторы Украины. По словам главы регионального представительства МВФ на Украине Жерома Ваше, фонд расстроен в связи с намерением Гонтаревой уйти в отставку, так как считает ее работу на этом посту успешной. Всемирный банк также ранее заявлял, что доволен политикой Нацбанка во главе с Гонтаревой, которой удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране и нарастить золотовалютные резервы.

Ранее эксперты не исключали, что истинная причина отставки — в "усталости" Гонтаревой от давления со стороны политиков и общественности, обвиняющих ее в троекратной девальвации гривны и банкротстве ряда банков. Почти весь трехлетий срок ее работы сопровождался акциями протеста, а последнее время отставки Гонтаревой начали требовать украинские радикалы, которые добиваются прекращения работы на Украине российских банков.

Американское издание The Washington Post 6 мая опубликовало статью, в которой отметило, что Гонтарева, находясь на своем посту, нажила себе много врагов. Издание отмечает, что самыми мощными битвами, которые вела Гонтарева в должности главы Нацбанка, были попытки регулировать деятельность частных банков на Украине, многие из которых контролировались олигархами. Подав в отставку, Гонтарева сама заявила, что ей угрожал один из олигархов, при этом имени его не назвала.

"Для меня это было три года серьезной травли. Я здесь была кем-то вроде "последнего из Могикан", почти по Фенимору Куперу", — цитирует Гонтареву The Washington Post.

Кроме того, в конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что в рамках обысков изъяло документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц. Как сообщил глава ведомства, правоохранители проверяют руководство Нацбанка на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

Ранее Гонтарева заявляла, что все обвинения в адрес представителей Нацбанка о выводе денег за границу являются безосновательными. По ее словам, Нацбанк под ее руководством наоборот, боролся с банками, которые проводили незаконные операции по выводу средств за рубеж.

Несмотря на расспросы журналистов на последней пресс-конференции, Гонтарева не сообщила имени человека, которого она видит своим преемником. Она лишь отметила, что считает, что эту должность должен занять "профессионал, который не будет подвержен политическому влиянию". При этом она добавила, что уже внесла президенту свои рекомендации по кандидатуре нового главы финрегулятора.

Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

По информации агентства "Украинские новости", Гонтарева после майских праздников намерена уйти в отпуск, который может продлиться около двух месяцев. Руководить Нацбанком в это время будет ее первый заместитель Яков Смолий. РИА Новости направило официальный запрос в Нацбанк с просьбой подтвердить эту информацию, однако ответ пока не получило.

По данным украинского агентства, реального кандидата на замену Гонтаревой пока нет. При этом сама она якобы активно протежирует на свое место нынешнего руководителя "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука. При этом, по информации СМИ, у Порошенко обсуждают кандидатуры руководителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина и председателя Совета НБУ Богдана Данилишина. Возможными кандидатами названы также экс-заместитель министра финансов Игорь Уманский и глава национализированного на Украине Приватбанка Александр Шлапак.

Эксперты не исключают, что по желанию президента Гонтарева еще долго может оставаться на своем посту в неопределенном статусе. При этом затягивание ротации главы Нацбанка негативно скажется на финансовом рынке страны и может повлиять на дальнейшее сотрудничество с МВФ. До конца года Киев рассчитывает получить от фонда еще около 4,4 миллиарда долларов.