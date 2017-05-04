наверх
04.05.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гонтарева решила уйти в длительный отпуск - СМИ

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (129)

    (обновлено: )15601
    По данным СМИ, отпуск главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может продлиться около двух месяцев. Исполнять ее обязанности будет Яков Смолий.
    Валерия Гонтарева
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева после майских праздников уйдет в длительный отпуск, сообщает ukranews.com, ссылаясь на свои источники.

    "Отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Не торопитесь. Гонтарева может руководить НБУ до осени — Горбаль

    На время отпуска исполнять обязанности главы НБУ будет первый заместитель руководителя регулятора Яков Смолий.

    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в минувшем месяце сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Президент Петр Порошенко данное заявление еще не рассматривал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Джамала
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Русский культурный центр во Львове
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка