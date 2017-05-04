Гонтарева решила уйти в длительный отпуск - СМИ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева после майских праздников уйдет в длительный отпуск, сообщает ukranews.com, ссылаясь на свои источники.

"Отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев", — говорится в сообщении.

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На время отпуска исполнять обязанности главы НБУ будет первый заместитель руководителя регулятора Яков Смолий.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в минувшем месяце сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Президент Петр Порошенко данное заявление еще не рассматривал.