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    Назначение нового главы НБУ перенесли

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (130)

    (обновлено: )16920
    Гонтарева после майских праздников намерена уйти в отпуск, который может продлиться около двух месяцев. Руководить Нацбанком в это время будет ее первый заместитель Яков Смолий.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Назначение главы Национального банка Украины переносится на осень, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник.

    Василий Горбаль
    УНИАН
    Не торопитесь. Гонтарева может руководить НБУ до осени — Горбаль

    "Гонтарева берет длительный отпуск: назначение главы НБУ переносится на осень", — говорится в сообщении.

    Как передает агентство, Гонтарева после майских праздников намерена уйти в отпуск, который может продлиться около двух месяцев. Руководить Нацбанком в это время будет ее первый заместитель Яков Смолий.

    По данным агентства, Смолий пообещал президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового главы правления регулятора.

    Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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