Не торопитесь. Гонтарева может руководить НБУ до осени — Горбаль

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук готов стать следующим главой НБУ. Об этом он заявил журналистам.

Стоит отметить, что кандидатуру Лавренчука в роли своего преемника ранее называла и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Кроме Владимира Лавренчука, на должность главы регулятора сватают также и Сергея Тигипко.

Список вероятных кандидатов на пост главы регулятора, а также вызовы, с которыми им придется столкнуться, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(публикуется на языке оригинала)

Як ви оціните Володимира Лавренчука як ймовірного голову Нацбанку? Наскільки він досвідчений керівник?

— Прізвище Лавренчука озвучувала на перших прес-конференціях особисто Валерія Гонтарева. Наскільки подібна рекомендація зіграє в плюс Лавренчуку, складно сказати, тому що ми розуміємо, що ступінь довіри політичної в парламенті до Гонтаревої невеликий. Вже пізніше вона була більш обережніша в оцінках і прізвищ не називала.

Ми розуміємо, що в будь-якому випадку — це прерогатива президента, розуміємо, що вже 10 травня це не відбудеться з огляду на те, що парламент збереться тільки 16 числа. І також незрозуміло, чи буде це на порядку денному.

А чутки з'явилися тільки на підставі того, що Лавренчук дав інтерв'ю, де на пряме запитання відповів, що він не проти. Наскільки це фальстарт, покаже час.

Чому саме пана Лавренчука свого часу пропонувала Валерія Гонтарева? Який її інтерес у цьому?

— Як керівник одного з найбільших банків, зокрема, керівник, який підтримав і політику регулятора на різноманітних ток-шоу, особливо під час націоналізації "ПриватБанку", тобто тут можна зрозуміти.

Давайте не забуваємо, що і Смалій також виходець з Райфайзенбанку, тобто певна частина менеджерів, які посили команду НБУ, є вихідцями з Райфайзенбанку. Прізвище Лавренчука називається, перебирається у списку, напевне, не перший раз, коли відбуваються певні кадрові ротації.

Також на посаду голови регулятора сватають і Сергія Тігіпка. Як ви оціните цю кандидатуру?

— Це як "эти слухи верны, потому что я их сам распространяю". Дуже б не хотілося, щоб обидва шановних банкіри часом не зробили фальстарт і самі не розповсюдили ці чутки, тому що може статися так, що Валерія Гонтарева в близькій перспективі ще не піде у відставку. І це питання може відкластися на осінь. І тоді ця кампанія по просуванню себе в кандидати може просто виявитися дійсно фальстартом.

Чи зміниться політика регулятора після обрання нового голови? Наскільки ця посада взагалі впливає на курс НБУ?

— Перед регулятором на найближчі роки стоять наступні виклики: це відновлення кредитування банківською системою, тобто повернення природної функції банкам, це відновлення довіри до банківської системи, це робота з поганими активами. Відповідно, це є завдання перед новим керівником НБУ, який буде призначений.

Я думаю, що депутати, голосуючи за кандидата, вже будуть вимагати від нього певну програму дій або хоча б анонсування програми дій, тому що коли було голосування за Гонтареву, як вона сама це відмітила, це біло більше підтвердження довіри до президента, ніж за конкретну кандидатуру, за її конкретну кандидатуру.

Тут же, я думаю, депутати будуть більш прискіпливо ставитися, не дивлячись на прізвища, хто б це не був, будуть вимагати певну програму, відношення до тих чи інших законодавчих ініціатив, які вже були зареєстровані. Посилення, послаблення ролі НБУ, є різні законодавчі ініціативи.

З огляду на помилки регулятора, потрібно буде спробувати все-таки налагодити співпрацю з парламентом. Тобто це ті питання, які стоять наразі перед майбутнім головою.

Ранее политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Насировым.

А экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.