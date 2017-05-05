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    Фотоленты

    Гривна укрепляется на Мальдивах. Сеть "взорвали" фотожабы на отдых Гонтаревой

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (131)

    (обновлено: )62720
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    Журналист Александр Дубинский обнародовал фотографии отдыха главы Национального банка Валерии Гонтаревой с прошлого года, который она провела на Мальдивах.

    Читайте также: Не торопитесь. Гонтарева может руководить НБУ до осени — Горбаль

    Дубинский отметил, что такой отдых мог обойтись Гонтаревой до миллиона гривен. Пользователи социальных сетей отреагировали на кадры шикарного отпуска фотожабами.

    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в минувшем месяце сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Президент Петр Порошенко данное заявление еще не рассматривал.

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