Гривна укрепляется на Мальдивах. Сеть "взорвали" фотожабы на отдых Гонтаревой

Журналист Александр Дубинский обнародовал фотографии отдыха главы Национального банка Валерии Гонтаревой с прошлого года, который она провела на Мальдивах.

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Дубинский отметил, что такой отдых мог обойтись Гонтаревой до миллиона гривен. Пользователи социальных сетей отреагировали на кадры шикарного отпуска фотожабами.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в минувшем месяце сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Президент Петр Порошенко данное заявление еще не рассматривал.