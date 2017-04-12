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    Интервью

    Гонтарева собирается уехать из Украины – Мураев

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (125)

    (обновлено: )31620
    По словам народного депутата Евгения Мураева, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева отдает себе отчет в том, что президент Петр Порошенко не сможет защитить ее от уголовного преследования.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Евгений Мураев, facebook

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

    Президент Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко.

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    По мнению внефракционного нардепа Евгения Мураева, отставка Валерии Гонтаревой вряд ли ослабит позиции президента Петра Порошенко.

    "Гонтарева – это исполнитель, сейчас найдут очередного крайнего. Главу Нацбанка надо наказывать и только так демонстрировать, что у любой веревочки есть конец.

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    Гонтарева – основной человек, который знает, куда выводились деньги, каким образом и по каким схемам, как проходила докапитализация банков и как потом эти деньги покинули территорию Украины  Это ключевая фигура, по которой, безусловно, надо проводить тщательное расследование с тем, чтобы возвращать активы в страну", – говорит Мураев.

    Депутат уверен, что в Украине практически не осталось институций, которые могли бы дать оценку правомерности действий главы Нацбанка.

    "Кто сегодня может дать реальную оценку деяниям Гонтаревой? Прокуратура, СБУ, МВД? Очень сомневаюсь. В нынешнем государстве все зависит от президента. Все фигуры, кроме главы НАБУ вносятся и согласовываются с президентом, поэтому, безусловно, не будут работать против его интересов. Кроме того, я уверен, что все они "в теме" и в доле", – отметил нардеп.

    Кроме того, Мураев прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Валерия Гонтарева еще может остаться у руля НБУ.

    "Все это танцы с бубнами, не более. Гонтарева прекрасно понимает, что после дела Мартыненко, Насирова и обысков в Нацбанке кольцо вокруг ее шеи сжимается, а президент не сможет до конца ее защитить, в частности, от НАБУ. Уверен, что Гонтарева готовится покинуть Украину", – резюмировал депутат.

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