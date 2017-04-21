У "дочек" российских банков нет будущего в Украине - Гонтарева

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что правительство верит в "управляемый путь", который предполагает самоликвидацию или продажу "дочек" российских банков в стране.

"Мы считаем, что должен быть (найден — Ред.) управляемый путь самоликвидации или продажи (банков — Ред.) другим инвесторам", — сказал она, выступая в Атлантическом совете.

По ее словам, эти банки хорошо капитализированы, действуют в рамках законодательного поля Украины. Однако есть проблемы в том, что западные инвесторы не могут их приобрести, поскольку эти банки находятся под международными санкциями. При этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете в четверг она заявила, что не видит какого-либо будущего для российских банков в Украине.

Ранее Гонтарева рассказала, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

Читайте также: Атака на "Сбербанк" в Днепре. Много бессмысленного шума — спецкор

"Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" будет работать под его брендом.