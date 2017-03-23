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    Экономика

    НБУ просит МВД защитить вкладчиков "дочек" госбанков РФ

    Тема:

    "Геть з України". Атаки на банки РФ (173)

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    По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, с целью возобновления и стабильной работы банковской системы необходимо обеспечить соответствующий уровень безопасности и обеспечить доступа клиентов к своим средствам.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины просит правоохранителей защитить вкладчиков украинских "дочек" банков РФ, которые блокируются радикалами, заявила в четверг заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова.

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    "Национальный банк обращает внимание правоохранительных органов на необходимости защитить более 1,7 миллиона украинцев, вкладчиков, которые доверили свои средства, более 21 миллиарда гривен, банковской системе и сейчас не имеют доступа к этим средствам. Наши соотечественники, клиенты и сотрудники этих банков находятся в опасности от непрогнозируемых действий агрессивно настроенных групп людей. А оборудование отделений этих банков ежедневно поддаются проявлению вандализма. С целью возобновления и стабильной работы банковской системы необходимо обеспечить соответствующий уровень безопасности и надлежащее функционирование этих банков и обеспечить доступа клиентов к своим средствам", — заявила Рожкова на брифинге.

    Кроме того, Рожкова сообщила, что "дочки" российских госбанков на сегодня докапитализированы и выполняют требования регулятора.

    "Украинские банки с российским капиталом на сегодня докапитализированые, ликвидные, они выполняют нормативы Национального банка и работают в рамках законодательства Украины", — сказала Рожкова.

    По ее словам, "дочки" российских госбанков в Украине на сегодня стабильны и их деятельность ничем не угрожает банковской системе страны.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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