Продажа "дочек" госбанков РФ в Украине срывается из-за Roshen - СМИ

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Сделка по продаже украинских структур "Сбербанка" не состоялась, тогда как ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до $50 млн; изначально обсуждалась цена в $680 млн, но украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики холдинга Roshen президента Петра Порошенко, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам одного из источников газеты, переговоры по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" активизировались в декабре, когда со стороны Киева к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. В чьих именно интересах их вели, собеседник издания не сообщил, но, по данным другого источника, бенефициаром выступает президент группы DCH и бывший совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский. Инвестгруппа ICU — консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

В конце января Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение", которое также включало бы продажу Липецкой кондитерской фабрики холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко.

Roshen приобрела ЛКФ в 2001 году, проблемы у холдинга в России начались в 2014 году, а в апреле 2015 года на имущество фабрики наложили арест на 181,5 миллиона рублей, которые компания, по версии следствия, получила в виде возмещения НДС по поддельным документам. Арест не запрещал эксплуатацию ЛКФ, но ограничил сделки с имуществом. Весной 2016 года Пасенюк предполагал, что ЛКФ скоро продадут. В числе интересантов источники газеты называли кондитерское объединение "Славянка", но сделка не состоялась.

Сделка по продаже украинского "Сбербанка" была заблокирована на президентском уровне, пишет газета. Один из источников газеты отметил, что исходно было предложено 680 миллионов долларов, но после озвученной стоимости ЛКФ в 250 миллионов долларов при реальной не более 120-140 миллионов долларов переговоры потеряли для российской стороны всякий смысл. Результатом, по его мнению, стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля. В "Сбербанке" отказались от комментариев. Связаться с Ярославским не удалось. По словам собеседников издания, он сохраняет интерес и "ожидает в новых условиях предложений от продавца".

На днях глава "Сбербанка" Герман Греф сообщал, что ищет варианты быстрого выхода из Украины.

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Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка").

Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.