Атака на "Сбербанк" в Днепре. Много бессмысленного шума - спецкор

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Национальный банк получил документы от покупателей "Сбербанка" на проведение сделки. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании — Саит-Салам Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций банка. Полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

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В ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора — "Норвик Банка", который намерен приобрести 22,5% акций "Сбербанка". Тем временем на фоне сделок продолжаются протесты возле филиалов. Их проводит "Национальный корпус". Отделения периодически блокируют в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

О текущей ситуации возле филиалов "Сбербанка" в Днепре сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор Наталия Василенко:

"Оно продолжается уже вторые сутки. Активисты начали бессрочную блокаду главного офиса российского "Сбербанка" еще вчера в восемь тридцать утра. Они натянули на фасад банка огромный украинский национальный флаг. У входа установили палатку, положили мешки с песком, сами оделись в ватники, натянули шапки-ушанки и взяли в руки балалайки. С помощью громкоговорителя призывали всех днепрян не пользоваться услугами этого банка и забирать отсюда свои вложения. Блокирование банка осуществляли около полусотни активистов. Что самое интересное, банк все это время нормально работал, то есть клиентам не мешали. Небольшое напряжение было со стороны сотрудников, однако они говорили, что работать им никто не мешает.

И сегодня активисты снова собираются под зданием, чтобы устроить аналогичную акцию. Их требование — российский "Сбербанк" должен прекратить работу. Это уже вторая акция протеста возле днепровской филии. Впервые его обложили бетонными блоками и обклеили листовками еще где-то в середине марта. Сейчас обошлось без столкновений. Ситуация пока спокойная и под контролем полиции. Активисты ведут себя хоть и достаточно громко, но в рамках закона. Усиленная активность наблюдается утром. Ночью там дежурят единицы активистов, которые сходятся где-то в 9 утра. Главное здание блокируют. Относительно работы мелких филиалов не сообщалось.



Клиенты банка реагируют на протест очень сдержанно. Во-первых, там клиентов очень немного. И они стараются обходить активистов. Вообще очень мало людей внутри. Никаких конфликтов ни в середине марта, ни сейчас нет. Работники немножко напряжены и периодически выглядывают в окна, но работают. Еще во время первой акции активисты сказали, что к работникам банка не имеют никаких претензий. Они понимают, что люди просто выполняют свою работу. Поэтому никаких претензий не предъявляют и ничего не устраивают", — сообщила Василенко.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко заявил, что медленное закрытие деятельности Сбербанка пройдет без последствий для вкладчиков.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что цена украинского дочернего "Сбербанка" в сравнении с 2015 годом упала минимум в два раза.