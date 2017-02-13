Офисы "дочек" Сбербанка и ВТБ в Днепре облили красной краской

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", в понедельник пикетировали офис российских "дочек" Сбербанка в Харькове и ВТБ в Днепре; в этот раз — вновь в ватниках и с балалайками, сообщается на странице батальона в "ВКонтакте".

Представители "Азова" третью неделю проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Они блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.

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"Сегодня активисты харьковского отделения "Национального корпуса" пикетировали центральный офис одного из банков страны-агрессора "Сбербанк России", — говорится в сообщении. Кроме того, согласно сообщению, члены "Нацкорпуса" блокировали главный офис ВТБ в Днепре.

Страница "Азова" Вконтакте Пикет под офисом банка ВТБ в Днепре

Согласно фото, обнародованному на странице "Азова", среди участников пикета были демонстранты с автоматами, одетые в балаклавы и ватники, некоторые из них играли на балалайках. Демонстранты блокировали офисы банков и не пускали в них клиентов.

Страница "Азова" Вконтакте Пикет под офисом банка ВТБ в Днепре

Также активисты обклеили фасады офисов листовками, на которых написано, что банки будут закрыты. В ходе акции участники облили входы в офисы банков красной краской и написали антироссийские лозунги на зданиях финансовых учреждений.