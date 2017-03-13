наверх
13.03.201721:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "Сбербанк" за неделю зафиксировал 26 фактов вандализма

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (71)

    (обновлено: )13210
    В пресс-службе "Сбербанка" отметили, что рассчитывают на вмешательство правоохранительных органов Украины в ситуацию с "дочками" банка.
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" крайне обеспокоен ситуацией в Украине в связи с действиями представителей националистических организаций в отношении собственности банка и надеется на принятие правоохранительными органами оперативных мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов банка, заявила пресс-служба "Сбербанка".

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки - Золотарев

    "Сбербанк крайне обеспокоен ситуацией в Украине в связи с действиями представителей националистических организаций. За последние семь дней зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов ПАО "Сбербанк" (Украина). 13 марта была заблокирован доступ в головное отделение банка в Киеве", — сообщила пресс-служба.

    "Наш дочерний банк уже обратился в правоохранительные органы, и мы надеемся, что будут незамедлительно приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности наших сотрудников и клиентов, сохранности имущества", — добавили в "Сбербанке".

    Ранее в понедельник пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве. Таким образом, они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. После того, как активисты "заложили" вход в здание, они продолжили митинг.

    Российский "Сбербанк" сообщил, что 7 марта начал обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР во всех своих отделениях, за исключением Украины.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    На месте штурма редута близ Кривого Торца
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце