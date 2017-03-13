"Сбербанк" за неделю зафиксировал 26 фактов вандализма

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк" крайне обеспокоен ситуацией в Украине в связи с действиями представителей националистических организаций в отношении собственности банка и надеется на принятие правоохранительными органами оперативных мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов банка, заявила пресс-служба "Сбербанка".

"Сбербанк крайне обеспокоен ситуацией в Украине в связи с действиями представителей националистических организаций. За последние семь дней зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов ПАО "Сбербанк" (Украина). 13 марта была заблокирован доступ в головное отделение банка в Киеве", — сообщила пресс-служба.

"Наш дочерний банк уже обратился в правоохранительные органы, и мы надеемся, что будут незамедлительно приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности наших сотрудников и клиентов, сохранности имущества", — добавили в "Сбербанке".

Ранее в понедельник пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве. Таким образом, они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. После того, как активисты "заложили" вход в здание, они продолжили митинг.

Российский "Сбербанк" сообщил, что 7 марта начал обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР во всех своих отделениях, за исключением Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.