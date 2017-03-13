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    "Национальный корпус" намерен полностью заблокировать работу офиса "Сбербанка" в Киеве

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    Представители "Национального корпуса" намерены выпустить через запасной вход работников офиса "Сбербанка", а затем заблокировать входы в финучреждение. Во вторник они намерены полностью заблокировать работу центрального офиса.
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", намерены полностью заблокировать работу центрального офиса "Сбербанка" в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

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    Смотрите также: Бетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

    В понедельник активисты заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис  "Сбербанка" в Киеве. Таким образом, они добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.

    Как сообщили РИА Новости активисты, они намерены выпустить через запасной вход работников офиса Сбербанка, а затем заблокировать входы в финучреждение. Во вторник они намерены полностью заблокировать работу центрального офиса. В настоящее время участники акции завершают возведение стены возле центрального входа. Кроме того, они выпустили работников банка и несколько машин, в том числе "скорую помощь" со двора офиса, после чего вновь заблокировали все входы.

    В целом, акция проходит спокойно, представителей правоохранительных органов возле места событий нет. представители "национального корпуса" организовали пункт питания, место отдыха и намерены демонстрировать кино на экране, который планируют разместить на сооружаемой стене.

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