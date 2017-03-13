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    "Национальный корпус" продолжит блокировать офис "Сбербанка" в Киеве

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (65)

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    Представители "Национального корпуса" намерены оставаться возле этой стены неопределенное время и следить, чтобы она не была разрушена. Кроме того, они планируют повесить на возведенной стене экран и демонстрировать кино.
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе полка "Азов", пообещали неопределенное время оставаться в центре Киева возле центрального офиса "дочки" Сбербанка, вход в который они почти замуровали, передает корреспондент РИА Новости.

    Сбербанк за бетонной стеной: протест Азова в Киеве. Видео
    Br brams via UBR/Youtube
    "Сбербанк" за бетонной стеной: протест "Азова" в центре Киева

    Зимой представители "Азова" неоднократно проводили акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Активисты блокируют работу финансовых учреждений и добиваются ухода их с украинского рынка. В понедельник представители "Национального корпуса" заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве.

    В настоящее время несколько десятков активистов фактически "замуровали" больше половины входа в центральный офис. Как рассказали корреспонденту РИА Новости участники акции, они намерены оставаться возле этой стены неопределенное время и следить, чтобы она не была разрушена. Кроме того, они планируют повесить на возведенной стене экран и демонстрировать кино. В целом ситуация спокойная, участникам акции регулярно подвозят бетонные блоки и цемент из строительного магазина.

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