Полиция проводит проверку из-за повреждения банкомата "Сбербанка" в Харькове

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата "Сбербанка" в центре Харькова, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

В понедельник активисты "Национального корпуса" заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Кроме того, СМИ сообщили, что и в других регионах блокируется работа банкоматов "дочек" российских банков.

"Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата в центре Харькова. О происшествии в Шевченковский отдел полиции сообщил управляющий одного из банков города. По словам заявителя, банкомат был залит монтажной пеной", — говорится в сообщении полиции.

Информация о повреждении банкомата на проспекте Независимости поступила в полицию утром. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.

"Национальный корпус" более месяца проводит акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах Украины, блокируя работу финансовых учреждений и требуя их ухода с украинского рынка.