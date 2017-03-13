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    Полиция проводит проверку из-за повреждения банкомата "Сбербанка" в Харькове

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (63)

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    По информации пресс-службы Харьковского областного управления полиции, правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата в центре Харькова. О происшествии в Шевченковский отдел полиции сообщил управляющий одного из банков города.
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата "Сбербанка" в центре Харькова, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    В понедельник активисты "Национального корпуса" заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Кроме того, СМИ сообщили, что и в других регионах блокируется работа банкоматов "дочек" российских банков.

    "Правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата в центре Харькова. О происшествии в Шевченковский отдел полиции сообщил управляющий одного из банков города. По словам заявителя, банкомат был залит монтажной пеной", — говорится в сообщении полиции.

    Информация о повреждении банкомата на проспекте Независимости поступила в полицию утром. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.

    "Национальный корпус" более месяца проводит акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах Украины, блокируя работу финансовых учреждений и требуя их ухода с украинского рынка.

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