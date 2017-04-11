Отставка Гонтаревой. Глава НБУ гордится собственными фейками - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

Президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко.

По мнению нардепа от фракции "Народный фронт", секретаря комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максима Полякова, трагикомедия с пребыванием Валерии Гонтаревой на своем посту продолжалась до тех пор, пока на прошлой неделе не прошли обыски в Нацбанке.

"Думаю, в ближайшие несколько недель НАБУ покажет, как и что происходило. В первую очередь, это связано с уголовными делами и рефинансированием, которое "исчезало" за границей Украины. Это уже не говоря о моральной стороне вопроса — за два года национальная валюта обесценилась в три раза. Если раньше в украинских банках было 60 процентов, то сегодня он составляет плюс-минус 25 процентов. Любой результат, которым гордится Гонтарева — чистый фейк", - отметил депутат.

По его словам, президент будет до последнего отстаивать Гонтареву на посту главы Национального банка.

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"Зачем Порошенко терять своих людей, которые выполняют исключительно централизованные и понятные команды сверху. Любой другой глава Нацбанка — это, прежде всего, непредсказуемость. Мало ли что он захочет делать. Президенту не выгоден председатель НБУ, который работает на результат для Украины. Вместе с тем, думаю, что подобные заявления — это обычная политическая игра. Гонтарева уйдет, но многое будет зависеть от того, насколько профессионально сработает Антикоррупционное бюро. Думаю, что первая пленарная неделя ВР в мае покажет, насколько все это было серьезно", — подытожил Поляков.