Отделения российских банков в Украине находятся в безопасности - Гонтарева

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк отмечает обеспечение безопасности банков с российским государственным капиталом. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в четверг в Вашингтоне на круглом столе, передают "Українські новини".

"За последние годы так называемые "националисты" — а они ничего общего с настоящими националистами не имеют — начали вандализм в отношении банков и нанесли вред банковской системе… Сейчас мы обеспечили физическую безопасность банков, мы обеспечили им ликвидность. Эта ликвидность не идет к российским акционерам, она используется на выплату депозитов. Эти банки платежеспособны и хорошо капитализированы", — добавила Гонтарева.

Ранее Гонтарева рассказала, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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"Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" будет работать под его брендом.