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    Экономика

    МВФ расстроился из-за планов Гонтаревой уйти с поста главы НБУ

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    По словам главы регионального представительства фонда, МВФ считает работу Гонтаревой на ее посту успешной: "Госпожа Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику".
    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава регионального представительства МВФ в Украине Жером Ваше заявил, что Международный валютный фонд расстроен в связи с намерением главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уйти в отставку.

    МВФ считает ее работу на этом посту успешной, заявил он в интервью интернет-изданию "Левый берег".

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    "Мы расстроены по поводу того, что госпожа Гонтарева оставляет должность. Госпожа Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", — сказал Ваше.

    По его мнению, возглавить центробанк должен независимый профессионал.

    "Если мы говорим о будущем центробанка, то для нас важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение правильных инициатив. Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и удержание Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила госпожа Гонтарева", — добавил Ваше.

    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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