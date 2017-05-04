МВФ расстроился из-за планов Гонтаревой уйти с поста главы НБУ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава регионального представительства МВФ в Украине Жером Ваше заявил, что Международный валютный фонд расстроен в связи с намерением главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой уйти в отставку.

МВФ считает ее работу на этом посту успешной, заявил он в интервью интернет-изданию "Левый берег".

"Мы расстроены по поводу того, что госпожа Гонтарева оставляет должность. Госпожа Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу центробанка как такового, сделав его современным центральным банком", — сказал Ваше.

По его мнению, возглавить центробанк должен независимый профессионал.

"Если мы говорим о будущем центробанка, то для нас важно, чтобы руководство НБУ оставалось профессионально независимым и настроенным на внедрение правильных инициатив. Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и удержание Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила госпожа Гонтарева", — добавил Ваше.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.