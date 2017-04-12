"Гонтарева - в ад". "Нацкорпус" блокирует отделение "Сбербанка" в Одессе

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", устроили акцию возле входа в одно из отделений "дочки" "Сбербанка" в Одессе, сообщает местное издание " Думская ".

Участники пикета заявляют, что собираются блокировать работу банка до тех пор, пока его окончательно не закроют, а глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не уйдет в отставку. На одной из стен здания, где расположен офис "Сбербанка", представители "Нацкорпуса" написали "Гонтарева — в ад".

Представители партии "Национальный корпус" почти месяц блокировали работу украинской "дочки" "Сбербанка". Блокада ненадолго была прекращена, однако "Нацкорпус" заявил о намерении с 10 апреля снова ее возобновить. В понедельник "Сбербанк" сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения.