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    В БПП сообщили, кто заменит Гонтареву в Нацбанке

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (132)

    (обновлено: )10302
    Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Валерия Гонтарева представит отчет в парламенте о своей работе, если возникнет соответствующая необходимость.
    Валерия Гонтарева
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Исполнять обязанности главы Национального банка Украины будет Яков Смолий — первый заместитель действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой, в частности, до окончательного согласования следующего кандидата. Об этом сообщила во вторник народный депутат от фракции БПП, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

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    "Этот междупленарный период привел к тому, что президент не смог до конца провести все политические консультации с следующей кандидатурой, которая будет предложена на должность председателя НБУ. На сегодня, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц, 10 апреля, объявила о том, что она намерена подать в отставку и 10 мая наступает этот день), я думаю, что выполнять обязанности и сейчас держать НБУ в своих руках будет его первый заместитель Яков Смолий. А президент определится после политических консультаций с парламентом", — заявила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

    Она также сообщила, что Гонтарева представит отчет в Верховной Раде о своей работе, если возникнет соответствующая необходимость.

    "На сегодня Валерия Гонтарева не уходила, она никуда не убегала на второй день, она всегда общалась с депутатами. Она всегда на все приглашения парламентариев приходила и всегда отчитывалась аргументированно, взвешенно. И если возникнет такая необходимость, Гонтарева придет и будет отчитываться", — добавила Луценко.

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    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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