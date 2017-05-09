В БПП сообщили, кто заменит Гонтареву в Нацбанке

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Исполнять обязанности главы Национального банка Украины будет Яков Смолий — первый заместитель действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой, в частности, до окончательного согласования следующего кандидата. Об этом сообщила во вторник народный депутат от фракции БПП, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Этот междупленарный период привел к тому, что президент не смог до конца провести все политические консультации с следующей кандидатурой, которая будет предложена на должность председателя НБУ. На сегодня, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск (а она за месяц, 10 апреля, объявила о том, что она намерена подать в отставку и 10 мая наступает этот день), я думаю, что выполнять обязанности и сейчас держать НБУ в своих руках будет его первый заместитель Яков Смолий. А президент определится после политических консультаций с парламентом", — заявила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

Она также сообщила, что Гонтарева представит отчет в Верховной Раде о своей работе, если возникнет соответствующая необходимость.

"На сегодня Валерия Гонтарева не уходила, она никуда не убегала на второй день, она всегда общалась с депутатами. Она всегда на все приглашения парламентариев приходила и всегда отчитывалась аргументированно, взвешенно. И если возникнет такая необходимость, Гонтарева придет и будет отчитываться", — добавила Луценко.

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Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.