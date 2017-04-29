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    О новом главе НБУ: Порошенко из страны делает филиал Roshen - Спиридонов

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (128)

    (обновлено: )12601
    Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что у Порошенко хочет предложить Лавренчуку должность главы НБУ, потому что у них давние связи.
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. По информации издания Bloomberg президент Петр Порошенко предложит возглавить Нацбанк председателю правления Райффайзен Банка Аваль Владимиру Лавренчуку. Об этом в Facebook сообщил корреспондент издания Bloomberg Владимир Вербяный. Информация о том, что Лавренчук может стать новым главой НБУ неоднократно появлялась до этого. Более того, кандидатуру Лавренчука президенту предлагала нынешняя руководительница регулятора Валерия Гонтарева. И сам глава Райффайзен Банка Аваль в начале недели подтвердил, что не против возглавить регулятор.

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    По этому поводу высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

    "Вопрос еще далеко не решен. Более того, любая кандидатура будет с большим трудом проходить через Верховную Раду, потому что там де-факто никакого большинства нет. Потому соответственно под любую должность идут торги, в том числе за главу НБУ. Порошенко делает из страны филиал корпорации Roshen. То есть в основном ставит людей на должности, которым доверяет. С Лавренчуком у них давние связи с тех времен, когда Порошенко сам возглавлял набсовет НБУ. И, видимо, Лавренчук один из его доверенных лиц", — отметил эксперт.

    Ранее, 10 апреля, Гонтарева сообщила, что подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

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