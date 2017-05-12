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    После Гонтаревой. США помогут Нацбанку провести ребрендинг

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (141)

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    По словам начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Натальи Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка - новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины при финансовой помощи Агентства США по международному развитию (USAID) в партнерстве с украинской компанией Еkonomika communications hub начал работу над проектом по ребрендингу, сообщает в пятницу пресс-служба Нацбанка со ссылкой на начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Наталью Бондаренко.

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    По словам Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка — новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.

    Как отмечает НБУ, ребрендинг предполагает изменение логотипа и фирменного стиля НБУ. Реализация этого проекта позволит разработать новый фирменный стиль (брендбук) в соответствии с современными тенденциями корпоративного дизайна.

    "Все элементы визуального восприятия бренда Национального банка Украины, начиная от шрифта и визуализации деталей, должны быть легкими и дружелюбными к пользователям. Мы должны учесть опыт лучших практик центральных банков мира в коммуникациях с общественностью. В то же время новый фирменный стиль центрального банка должен покорректнее сохранить его преемственность с предыдущим", — сказала Бондаренко.

    Сообщается, что ребрендинг центробанка будет презентован общественности после запуска нового сайта НБУ (проектная дата — сентябрь 2017 года).

    USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора в Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь Национальному банку Украины и другим регуляторам финансового рынка, отмечает центробанк.

    Ранее Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В среду НБУ сообщил, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.

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