После Гонтаревой. США помогут Нацбанку провести ребрендинг

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины при финансовой помощи Агентства США по международному развитию (USAID) в партнерстве с украинской компанией Еkonomika communications hub начал работу над проектом по ребрендингу, сообщает в пятницу пресс-служба Нацбанка со ссылкой на начальника управления информации и общественных коммуникаций Нацбанка Наталью Бондаренко.

По словам Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка — новым веб-сайтом, который заработает уже осенью.

Как отмечает НБУ, ребрендинг предполагает изменение логотипа и фирменного стиля НБУ. Реализация этого проекта позволит разработать новый фирменный стиль (брендбук) в соответствии с современными тенденциями корпоративного дизайна.

"Все элементы визуального восприятия бренда Национального банка Украины, начиная от шрифта и визуализации деталей, должны быть легкими и дружелюбными к пользователям. Мы должны учесть опыт лучших практик центральных банков мира в коммуникациях с общественностью. В то же время новый фирменный стиль центрального банка должен покорректнее сохранить его преемственность с предыдущим", — сказала Бондаренко.

Сообщается, что ребрендинг центробанка будет презентован общественности после запуска нового сайта НБУ (проектная дата — сентябрь 2017 года).

USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора в Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь Национальному банку Украины и другим регуляторам финансового рынка, отмечает центробанк.

Ранее Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В среду НБУ сообщил, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.