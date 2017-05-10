"Миссия завершена". Гонтарева прокомментировала последний рабочий день в НБУ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Заявившая об отставке глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в последний раз в качестве главы финансового регулятора встретилась с руководством банковской сферы Украины.

"Валерия Гонтарева сегодня в последний раз в качестве главы Национального банка Украины встретилась с топ-менеджментом банковского сообщества. На прощальной встрече она вспомнила важнейшие вехи своей работы на этом посту, а также назвала наибольшие достижения за три года", — сообщается на странице НБУ в Facebook.

НБУ/Facebook Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ

В частности, среди достижений Гонтаревой отмечается установление макрофинансовой стабильности в стране, переход к режиму инфляционного таргетирования, очистка банковского сектора, проведение внутренней организационной трансформации НБУ и достижение институциональной независимости центрального банка. Как отмечается, Гонтарева также подчеркнула, что команда центрального банка продолжает активно работать над воплощением Комплексной программы развития финансового сектора Украины.

"От имени банковского сообщества председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек поблагодарил Валерию Гонтареву за ее свободу и характер, которые позволили реализовать настоящие реформы", — говорится в сообщении.

В свою очередь издание "Новое время" разместило прощальное письмо Валерии Гонтаревой.

"Сегодня мой последний рабочий день в Национальном банке, поэтому я хочу попрощаться и поблагодарить всех, кто поддерживал на этом трудном пути реформирования финансовой и банковской системы нашей страны (…). Моя миссия завершена — все задачи, которые я поставила перед собой, выполнены. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость. Более того, полностью трансформировали Национальный банк в мощный модерный институт, перестроив все внутренние процессы", — сказано в ее письме.

По словам Гонтаревой, смена главы НБУ — не политическое решение, а ее "личный выбор". "Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики", — добавила она.

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Ранее Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В среду НБУ сообщил, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.