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    Политолог: отпуск Гонтаревой - редчайший цинизм

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (139)

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    Заявление Гонтаревой об отпуске - редчайший цинизм: гривна обвалилась в три раза, инфляция - галопирующая, но при этом глава НБУ должна реализовать свое право на отпуск, заявил политолог Николай Спиридонов.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    РИА Новости Украина

    Вопрос об отставке главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой пока остается открытым. Глава регулятора написала заявление об отставке с 10 мая, однако спустя месяц ее прошение не рассмотрено президентом и не утверждено парламентом.

    По информации украинских СМИ, в виду отсутствия реального преемника, этот вопрос откладывается до осени, а сама Гонтарева на этот период намерена уйти в длительный отпуск.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Издевательство над здравым смыслом". Скаршевский об успехах Гонтаревой

    Ранее эксперты не исключали, что истинная причина отставки — в "усталости" Гонтаревой от давления со стороны политиков и общественности, обвиняющих ее в троекратной девальвации гривны и банкротстве ряда банков. Почти весь трехлетий срок ее работы сопровождался акциями протеста, а последнее время отставки Гонтаревой начали требовать украинские радикалы, которые добиваются прекращения работы на Украине российских банков.

    Похоже, что Валерия Гонтарева вполне может досидеть в должности главы НБУ до сентября, отмечает на своей странице в Facebook политолог Николай Спиридонов.

    "Если в отпуск она ушла на два месяца, то это уже будет июль и когда она вернётся, то депутаты уйдут на свои очередные каникулы. Увольнять её будет некому", — добавил эксперт.

    При этом заявление Гонтаревой об отпуске он назвал "редчайшим цинизмом".

    "Гривна за время работы Гонтаревой обвалилась в три раза, инфляция галопирующая, а Валерия Алексеевна, видите ли, должна реализовать своё право на отпуск…", — резюмировал Спиридонов.

    Напомним, согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

    Руководить Нацбанком во время отпуска Гонтаревой будет ее первый заместитель Яков Смолий.

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    Эксперты не исключают, что по желанию президента Гонтарева еще долго может оставаться на своем посту в неопределенном статусе. При этом затягивание ротации главы Нацбанка негативно скажется на финансовом рынке страны и может повлиять на дальнейшее сотрудничество с МВФ. До конца года Киев рассчитывает получить от фонда еще около 4,4 миллиарда долларов.

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