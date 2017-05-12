Политолог: отпуск Гонтаревой - редчайший цинизм

РИА Новости Украина

Вопрос об отставке главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой пока остается открытым. Глава регулятора написала заявление об отставке с 10 мая, однако спустя месяц ее прошение не рассмотрено президентом и не утверждено парламентом.

По информации украинских СМИ, в виду отсутствия реального преемника, этот вопрос откладывается до осени, а сама Гонтарева на этот период намерена уйти в длительный отпуск.

Ранее эксперты не исключали, что истинная причина отставки — в "усталости" Гонтаревой от давления со стороны политиков и общественности, обвиняющих ее в троекратной девальвации гривны и банкротстве ряда банков. Почти весь трехлетий срок ее работы сопровождался акциями протеста, а последнее время отставки Гонтаревой начали требовать украинские радикалы, которые добиваются прекращения работы на Украине российских банков.

Похоже, что Валерия Гонтарева вполне может досидеть в должности главы НБУ до сентября, отмечает на своей странице в Facebook политолог Николай Спиридонов.

"Если в отпуск она ушла на два месяца, то это уже будет июль и когда она вернётся, то депутаты уйдут на свои очередные каникулы. Увольнять её будет некому", — добавил эксперт.

При этом заявление Гонтаревой об отпуске он назвал "редчайшим цинизмом".

"Гривна за время работы Гонтаревой обвалилась в три раза, инфляция галопирующая, а Валерия Алексеевна, видите ли, должна реализовать своё право на отпуск…", — резюмировал Спиридонов.

Напомним, согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Руководить Нацбанком во время отпуска Гонтаревой будет ее первый заместитель Яков Смолий.

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Эксперты не исключают, что по желанию президента Гонтарева еще долго может оставаться на своем посту в неопределенном статусе. При этом затягивание ротации главы Нацбанка негативно скажется на финансовом рынке страны и может повлиять на дальнейшее сотрудничество с МВФ. До конца года Киев рассчитывает получить от фонда еще около 4,4 миллиарда долларов.