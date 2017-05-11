Охрименко: новый глава НБУ - предмет большого торга

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Валерия Гонтарева 10 мая отработала последний день в должности главы Национального банка Украины и ушла в двухмесячный отпуск до официальной отставки. Обязанности главы Нацбанка отныне будет исполнять ее первый заместитель Яков Смолий.

Отставку Гонтаревой должна утвердить Верховная Рада Украины. Гонтарева готова отчитаться в парламенте перед отставкой, как того требует процедура увольнения с должности главы НБУ.

"Все понимают, что Гонтареву надо гнать в шею, и ее уже сам президент выгнал, но у него просто нет голосов в Верховной Раде, чтобы назначить нового главу НБУ. По этой причине Порошенко взял паузу, убрал Гонтареву, поставил более-менее нейтральную фигуру — Смолия. А дальше, летом будут торговаться и, скорее всего, в начале осени будут голосовать за новый состав Кабмина и за нового главу НБУ, возможно в пакете. Тут чисто политический момент, не экономический", — сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

При этом Охрименко не исключил, что работа Якова Смолия может понравится президенту, и именно его кандидатуру Порошенко будет рекомендовать в качестве нового главы НБУ.

"На самом деле, у президента уже есть кандидат. И Лавренчук (Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль — Ред.) и сам заявлял, однозначно, с ним и говорили, и в Вашингтон он летал, и согласовывали. И я думаю, там еще есть не один кандидат. Кандидат есть — голосов нет. Я так понимаю, что провели переговоры, подсчитали, у Порошенко и "Народного фронта" голосов не хватает, нужно покупать Ляшко, а тот, скорее всего, заломил такую сумму, что мало не покажется. А такого кандидата, который бы устроил всех, сейчас нет, иначе уже было бы голосование. Те, кто возле Ляшко поднимают вопрос: давайте переформатируем Кабмин, Гройсман не тянет. Естественно, Порошенко против, и сейчас начинается торг", — считает эксперт.

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