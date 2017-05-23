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    Комитет Рады призвал Порошенко ускорить "замену Гонтаревой"

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (147)

    (обновлено: )23
    Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть несколько кандидатов на пост главы Национального банка, но он не будет называть имена до согласования с Верховной Радой.
    Валерия Гонтарева
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности направил обращение к президенту Петру Порошенко с призывом ускорить внесение кандидатуры на должность главы Нацбанка вместо заявившей об отставке Валерии Гонтаревой, сообщили в пресс-службе главы комитета Сергея Рыбалки.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
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    Ранее Порошенко заявил, что у него есть несколько кандидатов на пост главы Нацбанка, но он не будет называть имена до согласования с Радой. При этом президент не исключил, что голосование по новому главе регулятора может состояться до конца июля.

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    "Обращаемся к вам… с призывом внести проекты постановлений Верховной рады Украины об освобождении Гонтаревой В.А. с должности главы Национального банка Украины и о назначении главы Национального банка Украины в ближайшее время", — говорится в обращении.

    Ранее Нацбанк сообщил о назначении с 11 мая первого зампредседателя регулятора Якова Смолия исполняющим обязанности главы финучреждения. Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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