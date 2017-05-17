Парламент вызывает на ковер Гонтареву и Порошенко. Зачем? Мнение депутата

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко уже ищет нового главу Нацбанка. У него даже есть несколько кандидатур, которые пока не называются. Для начала он обсудит всех кандидатов с народными депутатами и только после этого обнародует их фамилии. Об этом Петр Порошенко заявил во время своей пресс-конференции.

Он также добавил, что нового главу НБУ могут назначить уже до летних парламентских каникул, то есть 21 июля, в последний день работы парламента перед летними каникулами.

Также Петр Порошенко поблагодарил Валерию Гонтареву за работу на посту главы НБУ, стабилизацию ситуации и очистку банковской системы.

При этом далеко не все готовы просто так отпустить Валерию Гонтареву в отставку. Нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Рыбалка выступает за скорейшее назначение нового главы НБУ, но в то же время он отмечает, что его фракция требует отчета Валерии Гонтаревой в профильном комитете и в стенах парламента.

Какие вопросы фракция "Радикальной партии" хотела бы задать Валерии Гонтаревой рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Сергей Рыбалка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Щоб ви хотіли почути?

— Це не тільки думка фракції "Радикальної партії", це є думка нашого профільного комітету, де депутати присутні з усіх фракцій. Тому що ще в минулому році ми в комітеті проголосували за звернення до президента, щоб він вніс подання. Тобто я вважаю, що реформи в НБУ кожен українець може, як я кажу, помацати в себе в кишені. Тому що сьогодні 60% банківської системи пішло, як кажуть, в минуле. Доступного кредитування сьогодні в країні немає. І, на жаль, НБУ не робить нічого для того, щоб воно відбулося. А саме головне, що НБУ не має стратегії розвитку і оновлення довіри до банківської системи. На найближчі п'ять-сім років. В комітеті вона в нас є, ми її розробили і вже є низка законів, які ми пропонуємо в парламенті для голосування. Це є і про НБУ, і про державні банки, і про мікрокредитування тощо.

Що саме ви б хотіли почути? Чи є у вас якісь конкретні питання?

— Безумовно. І наша фракція, і комітет, я впевнений, будуть наполягати на тому, щоб голова НБУ, як будь-який менеджер, а голова НБУ — теж менеджер, якого наші українці найняли на роботу, прийшли і відзвітували, що вони зробили за ці роки. І я впевнений, що і у депутатів, і у експертів, і в українського народу дуже багато буде питань. Коли людина наймає менеджера на роботу, по-перше, вона ставить якісь завдання, що вона повинна зробити на цій роботі. А коли вона йде у відставку, то повинна відзвітувати.

За регламентом має бути запрошення від депутатів. Таке запрошення є?

— Запрошення Гонтаревої? Зараз вона у відпустці. Коли вона вийде з відпустки, безумовно, буде подання на призначення нового керівника. Ми хотіли б почути звіт Гонтаревої, а потім вже почути претендента з планом, як ми будемо оновлювати довіру до банківської системи, запускати кредитування реального сектору економіки та монетарної політики. І дуже багато ще інших питань.

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— У мене до пані Гонтаревої багато запитань, але я вважаю, що голова НБУ повинна тримати купецьке слово. Тобто коли голова НБУ виходить і каже, що ви дурні, хто буде купувати валюту по 22, а на наступний день вона 25, то це каже про те, що регулятор не впливає на ситуацію. Востаннє, коли вона була на комітеті, вона нам сказала, що очистка банківської системи закінчена і люди можуть нести свої гроші в ті банки, які є. Чому НБУ за керівництва Гонтаревої не розробив дієву стратегію розвитку фінансового банківського сектору? Тому що навіть працівники НБУ кажуть, що та стратегія, що висить на сайті, вона не відповідає вимогам сьогодення. Я вважаю, що менеджеру, у якого немає плану, у нього важко щось спитати, що він зробив. І перше питання, чому цей план не був розроблений, чому суспільство його не чуло, чому експерти і депутати його не чули і чому його взагалі не було.

Чи могли б ви відзначити якісь досягнення Гонтаревої?

— Це треба спитати у членів правління чи у Адміністрації президента. На жаль, досягнень я не бачу, бо у нас сформована при президенті рада реформ. Можливо я там і чув про якісь досягнення, але після першого разу як мене туди запросили, більш мене туди не запрошували. Тобто що там відбувається сьогодні, які досягнення, я не можу сказати. Я можу сказати те, що бачить весь український народ: банкопад, відсутність кредитування і погіршення ситуації.

А кого депутати бачать новим керівником НБУ?

— По-перше, до претендента на посаду голови НБУ дуже чіткі вимоги. І досить, я скажу так, складні. Тобто є закон і претендент повинен підпадати під критерії цього закону. А якщо будуть кандидатури конкретні якісь, то будемо розглядати. Для мене головне не прізвище. Для мене головне, з чим новий голова НБУ, з яким планом він прийде керувати НБУ. Які завдання він буде собі ставити. І я дуже хотів би та ми зробимо все, щоб і депутати, і експерти, і суспільство, і український народ знали про цей план і цей план був до призначення голови НБУ.

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— Я не чув. Є різні думки, але я не хочу це коментувати. Буде подання президента, будемо розглядати на профільному комітеті, а потім в стінах парламенту. Про кандидатів від президента мені невідомо.

Зараз обов'язки голови НБУ виконує його заступник Яків Смолій. Що можете про нього сказати? Можуть його лишити на цьому посту?

— Я можу сказати, що по критеріям, якщо я не помиляюсь, він підходить під цю посаду. На відміну від пані Гонтаревої, його ми більше бачили на наших профільних комітетах. Я ще раз хочу підкреслити, що у нас з НБУ, зі Смолієм можуть бути різні точки зору стосовно тої чи іншої ситуації чи законопроекту. Але є діалог і дуже хотілося б мені, як керівнику комітету, і нашій фракції, депутатам в комітеті, щоб цей діалог був і щоб ми чітко знали, чим буде займатися голова.

Коли Гонтареву звільнять і оберуть нового голову НБУ?

— Вчора на погоджувальній раді з Андрієм Парубієм я піднімав питання. Тому що ми вважаємо, що якнайшвидше треба призначити голову НБУ, ми не можемо чекати осені. І я вважаю, що до цих депутатських канікул, що будуть, ми повинні розглянути і призначення нового голови НБУ.

Ранее эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль в эфире "ГС" заявил, что прежде чем делать заявление о своей отставке, Гонтаревой стоило бы согласовать ее порядок с президентом и парламентом.