Почему деятельность Гонтаревой хуже войны

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, подав заявление об отставке, ушла в длительный отпуск. Ее деятельность на посту главы Центробанка страны получила высокую оценку, как со стороны Международного валютного фонда, так и некоторых западных экономических экспертов.

Президент НКО "Институт экономического анализа" (Россия) Андрей Илларионов поясняет, что это вызвано тем, что Гонтарева на посту главы Нацбанка действовала не в национальных интересах, фактически сыграла на руку международным финансовым институтам.

"К главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Международном валютном фонде относятся очень хорошо, поскольку деятельность именно этого руководства обеспечила получение кредитов из Международного валютного фонда. Все в Украине это знают, и все это обсуждают, вот только надо правильно акценты расставлять. Это означает, что Международный валютный фонд, как организация, получил донора на предстоящие несколько лет. Донора в виде Украины — такого очень богатого, очень развитого, продвинутого государства. И теперь украинцы будут финансировать деятельность Международного валютного фонда, потому что кредиты МВФ требуют оплаты процентов. А по моей оценке порядка 700 миллионов долларов Украина должна будет заплатить за этот кредит, и такие деньги на дороге не валятся. Таких крупных "заемщиков" в терминологии МВФ, а в переводе на нормальный язык — таких крупных доноров, как Украина, МВФ, конечно не найти", — сказал Андрей Илларионов на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, именно поэтому и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, и первый заместитель руководителя МВФ Давид Липтон очень высоко оценивают деятельность госпожи Гонтаревой, которая обеспечила им и этой организации благополучное существование на предстоящие годы.

"Именно поэтому газета Washington Post публикует замечательные статьи, восхваляющие эту деятельность, поэтому все эксперты, связанные с Международным валютным фондом или Мировым банком очень высоко оценивают ее деятельность и очень плохо относятся к докладу (доклад Илларионова "Украинский экономический кризис 2013–2016 гг.", — Ред.). И это не должно удивлять", — пояснил экономист.

НБУ нанес сокрушительный удар по экономике

Доклад Илларионова, англоязычная версия которого была представлена во время работы весенней сессии МВФ в Вашингтоне 20 апреля 2017 г. убедительно демонстрирует, что российская военная агрессия – главная, но не единственная причина экономического кризиса Украины последних лет. Немаловажную роль сыграли внутренние факторы, прежде всего политика Национального банка Украины. Именно НБУ нанес сокрушительный удар по экономике Украины: растратил международные резервы, обрушил гривну, вызвал валютную панику, способствовал увеличению совокупного государственного внешнего долга с $30,2 млрд до $43,8 млрд и снижению инвестиций в экономику.

Как отметил Илларионов, для примера, Грузия продемонстрировала совсем другую реакцию по военные действия на своей территории.

"Грузия начала расти не через 8 кварталов, а через 4 квартала, причем экономический рост в 2010 году был 6,5%, а в 2011-м — 7,3%. И это было связано с тем, что Национальный банк Грузии не девальвировал лари, правительство Грузии и Национальный банк Грузии не растратили золотовалютные резервы — они придерживались исключительно ответственной политики. И, между прочим, военные расходы Грузии составляли 9% ВВП, а не 1%, как в Украине. Это совершенно другие показатели", — подчеркнул Илларионов.

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Экономист отметил, что потери Грузии от конфликта с РФ гораздо существеннее, чем потери Украины.

"Если российские войска и пророссийские сепаратисты оккупировали 7% украинской территории, в случае Грузии российские войска оккупировали 20% ее территории. Вся территория Грузии подверглась авиационным налетам и ракетным обстрелам, чего не было в случае Украины. По всем параметрам Грузия находилась и находится в гораздо более уязвимом положении. Зависимость Грузии от российского рынка не сопоставима с зависимостью украинского рынка: в Украине на Россию приходилось 30% экспорта, в Грузии — 70%, и Грузия это потеряла полностью", — пояснил экономист.

Илларионов подчеркнул, что это показывает, что на самом деле не военная агрессия, и не расходы, связанные с войной являются основной причиной экономического кризиса в Украине.