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    Почему деятельность Гонтаревой хуже войны

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (143)

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    Благодаря Валерии Гонтаревой, МВФ заполучил крупного донора в лице Украины, который будет обеспечивать деятельность Международного валютного фонда на годы вперед, а такие деньги на дороге не валяются, считает экономист Андрей Илларионов.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, подав заявление об отставке, ушла в длительный отпуск. Ее деятельность на посту главы Центробанка страны получила высокую оценку, как со стороны Международного валютного фонда, так и некоторых западных экономических экспертов.

    Президент НКО "Институт экономического анализа" (Россия) Андрей Илларионов поясняет, что это вызвано тем, что Гонтарева на посту главы Нацбанка действовала не в национальных интересах, фактически сыграла на руку международным финансовым институтам.

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    "К главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Международном валютном фонде относятся очень хорошо, поскольку деятельность именно этого руководства обеспечила получение кредитов из Международного валютного фонда. Все в Украине это знают, и все это обсуждают, вот только надо правильно акценты расставлять. Это означает, что Международный валютный фонд, как организация, получил донора на предстоящие несколько лет. Донора в виде Украины — такого очень богатого, очень развитого, продвинутого государства. И теперь украинцы будут финансировать деятельность Международного валютного фонда, потому что кредиты МВФ требуют оплаты процентов. А по моей оценке порядка 700 миллионов долларов Украина должна будет заплатить за этот кредит, и такие деньги на дороге не валятся. Таких крупных "заемщиков" в терминологии МВФ, а в переводе на нормальный язык — таких крупных доноров, как Украина, МВФ, конечно не найти", — сказал Андрей Илларионов на пресс-конференции в Киеве.

    По его словам, именно поэтому и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, и первый заместитель руководителя МВФ Давид Липтон очень высоко оценивают деятельность госпожи Гонтаревой, которая обеспечила им и этой организации благополучное существование на предстоящие годы.

    "Именно поэтому газета Washington Post публикует замечательные статьи, восхваляющие эту деятельность, поэтому все эксперты, связанные с Международным валютным фондом или Мировым банком очень высоко оценивают ее деятельность и очень плохо относятся к докладу (доклад Илларионова "Украинский экономический кризис 2013–2016 гг.", — Ред.). И это не должно удивлять", — пояснил экономист.

    НБУ нанес сокрушительный удар по экономике

    Валерия Гонтарева и Степан Кубив
    УНИАН
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    Доклад Илларионова, англоязычная версия которого была представлена во время работы весенней сессии МВФ в Вашингтоне 20 апреля 2017 г. убедительно демонстрирует, что российская военная агрессия – главная, но не единственная причина экономического кризиса Украины последних лет. Немаловажную роль сыграли внутренние факторы, прежде всего политика Национального банка Украины. Именно НБУ нанес сокрушительный удар по экономике Украины: растратил международные резервы, обрушил гривну, вызвал валютную панику, способствовал увеличению совокупного государственного внешнего долга с $30,2 млрд до $43,8 млрд и снижению инвестиций в экономику.

    Как отметил Илларионов, для примера, Грузия продемонстрировала совсем другую реакцию по военные действия на своей территории.

    "Грузия начала расти не через 8 кварталов, а через 4 квартала, причем экономический рост в 2010 году был 6,5%, а в 2011-м — 7,3%. И это было связано с тем, что Национальный банк Грузии не девальвировал лари, правительство Грузии и Национальный банк Грузии не растратили золотовалютные резервы — они придерживались исключительно ответственной политики. И, между прочим, военные расходы Грузии составляли 9% ВВП, а не 1%, как в Украине. Это совершенно другие показатели", — подчеркнул Илларионов. 

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    Экономист отметил, что потери Грузии от конфликта с РФ гораздо существеннее, чем потери Украины.

    "Если российские войска и пророссийские сепаратисты оккупировали 7% украинской территории, в случае Грузии российские войска оккупировали 20% ее территории. Вся территория Грузии подверглась авиационным налетам и ракетным обстрелам, чего не было в случае Украины. По всем параметрам Грузия находилась и находится в гораздо более уязвимом положении. Зависимость Грузии от российского рынка не сопоставима с зависимостью украинского рынка: в Украине на Россию приходилось 30% экспорта, в Грузии — 70%, и Грузия это потеряла полностью", — пояснил экономист.

    Илларионов подчеркнул, что это показывает, что на самом деле не военная агрессия, и не расходы, связанные с войной являются основной причиной экономического кризиса в Украине. 

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