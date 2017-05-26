НБУ без Гонтаревой и курс гривны

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Национальный банк Украины провел первый брифинг по монетарной политике без Валерии Гонтаревой. Так в НБУ сообщили о снижении процентной ставки, кстати, второй месяц подряд. Теперь она на уровне 12,5%.

В Нацбанке говорят, что инфляция замедлилась, а гривна пока что будет укрепляться. Это связано с тем, что в Украину поступает валюта от аграриев, которые экспортируют свою продукцию. А цены на мировых рынках увеличились.

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Также на укрепление гривны повлиял и доллар, который на мировых рынках ослаб.

По отчету регулятора, экономика развивается по прогнозу, инфляция под контролем, а курс гривны пока без изменений. Насколько ситуация в экономике и финансах действительно стабильная, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

Первый брифинг по монетарной политике без Валерии Гонтаревой только позитив показал. И ставка уменьшилась, гривна укрепляется, валюта идет, инфляция замедлилась. Это совпало?

— Нет, дело в том, что ведь то, что озвучил НБУ, это в принципе следствие той работы, которая проделывалась последний год. Что касается, допустим, снижения ставки. Снижение ставки рефинансирования НБУ — это насущная потребность, потому что сегодня банковская система не выполняет ту функцию, которую должна выполнять. То есть, не кредитует экономику. Поэтому снижение ставки рефинансирования дает сигнал рынку о том, что ставки будут снижаться, соответственно ставки по депозитам тоже будут снижаться, а мы видим это. И соответственно ставки по кредитованию тоже будут снижаться. Поэтому в данном случае мы все-таки ожидаем, что 12,5 — это тоже не та ставка, о которой может идти речь. И мы надеемся, что в ближайшие полгода мы увидим порядка 9-10% годовых ставку рефинансирования, и тогда можно уже говорить о каких-то существенных шагах в области того, что удешевление ресурсов.

Насколько на депозиты снизится ставка в банках?

— Мы видим, что если год назад депозиты в банках были порядка 20-22% годовых, то сейчас крупнейшие банки — Ощадбанк, ПриватБанк — дают 12-14% годовых. Но даже при этом, когда ты берешь под 12-13% годовых с учетом себестоимости, +1-2%, под себестоимостью мы понимаем зарплату операциониста, административные расходы и так далее, то себестоимость составляет где-то 14-15%. И закладывается норма рентабельности порядка 8-10%. То есть 20-25% годовых — это сегодня красная цена кредита. Но опять же, под 25% годовых, если человек берет кредит, то он должен заложить это все в цену. И где сегодня можно найти такую рентабельность? А соответственно, чем выше цена, тем выше инфляция и прочее. Поэтому это все равно высокие ставки. И это такой шажок, о котором НБУ сказал, но это больше движение в правильном направлении, чем какое-то достижение.

А курс гривны? Только ли валютная выручка от аграриев и курс доллара на мировых рынках влияют на гривну?

— Вот как раз то, о чем говорили, наверное, последние пять лет банкиры, это о том, что нужно либерализовать рынок, о том, что нужно создать такие же условия для банков, как и для черного рынка, поскольку в банк вы приходили и могли купить не больше 200 долларов и надо было показывать паспорта, а вы заходили в соцсети и вам привозили валюту в любом количестве, по любому курсу. То есть, банки были в неравных условиях. Сейчас банки в равных условиях. Сейчас приходите в коммерческий банк и покупайте любую валюту, и не показывайте паспорт. Или называйте только свою фамилию. Поэтому менялы уже ушли, и банки в данном случае выигрывают. И курс начал снижаться, то есть ажиотажа нет.

С другой стороны, мы видим тоже, что есть позитивные сдвиги в экономике, действительно есть конъюнктура рынка. Валютная выручка начала поступать. И что делает НБУ? Сегодня предложение на рынке валюты превышает спрос. А вы не забывайте, что есть два документа, в которых зафиксирован средний курс по году. Это 2720, это тот меморандум, который подписан с МВФ, и тот курс, который заложен в бюджете. А мы сегодня видим курс какой? 26.30. Поэтому сегодня, когда либерализируем валютный рынок, мы говорим о том, что от 120 до 180 дней, то да, это, скажем так, валютная выручка будет поступать позже, соответственно давление в кавычках валюты на межбанк ослабнет. Поэтому чтобы каким-то образом удержать курс от падения, НБУ уже начинает делать две вещи. Первое: выкупает валюту на аукционах, чтобы курс не упал еще ниже, потому что если он не будет выкупать, мы увидим курс 25-24. Ему сегодня не выгодно держать курс ниже, чем 26, потому что это бьет по экспортерам.

То есть теперь НБУ играет в обратную сторону?

— Совершенно верно. И сейчас мы будем ожидать тоже шаги по либерализации, чтобы каким-то образом активировать спрос на валюту.

А курс евро особо не меняется. Почему?

— Евро как раз укрепляется… Дело в том, что по поводу евро, если, допустим, два месяца назад это был 1.08, то сейчас мы видим курс 1.12. Но это больше мировые конъюнктурные колебания, связанные с политикой США и прочее. Евро ведь привязано к курсу НБУ, но и к доллару у нас. Поэтому здесь какой бы ни был курс евро, кросс-курс, но все равно мы 26.30 умножаем на 1.12 или на 1.08 и получаете тот курс, который будет завтра или послезавтра евро.

А как долго продолжится тренд на укрупнение гривны?

— Мы начинали год 27-27.5 гривен, потом НБУ начал продавать валюту, тут появилось предложение на рынке, начала работать экономика. Да, действительно, мы можем отметить то, что есть активизация. И начались поступления валюты. Сейчас мы видим 26, и НБУ не дает ниже упасть. Он начинает скупать эту валюту. И вот сейчас это пробный такой шар, чтобы посмотреть, как это все активизируется. Я думаю, где-то 26.5-26.7. Но это все равно не даст возможности подняться по среднему курсу 27.2. Поэтому я думаю, к концу лета мы получим еще какую-то серьезную активизацию, чтобы закончить год где-то 27.5-27.8.

НБУ также реструктуризировал долг государства на чуть более 220 миллиардов гривен, погашать начнут с 2020-го года. Это отразится на экономике?

— То что реструктуризировал НБУ, это было заложено и в бюджете на этот год. Собственно говоря, государство не должно было выплачивать, потому что если оно начнет выплачивать, ему нужно сделать две вещи. Или включать станок, или называть себя банкротом, потому что это неподъемные выплаты. А учитывая то, что это тут пенсионная реформа, опять же, нужно делать популярные шаги перед президентскими и парламентскими выборами, то я думаю, что все-таки эти излишние затраты должны просто убираться.

Что происходит на мировых рынках сейчас?

— Я бы сказал так, мы немного лукавим. Потому что основное для Украины, экспортная выручка, это все-таки металлургия и химическая промышленность. И тут как раз цены не совсем увеличились, они наоборот упали. Что касается продажи сельхозпродукции, пшеницы и прочего, тут вопрос не в том, что увеличились цены. Хотя, да, они увеличились. Просто Украина за полгода выбрала те квоты, которые ЕС нам дал на этот, 2017-ый год. И вы знаете, сейчас будет саммит Украина-ЕС и там как раз будут эти вопросы об увеличении квот поднимать, в том числе на сельхозпродукцию. Поскольку мы уже их выбрали. То есть мы за счет объема, по сути, создали себе валютную выручку. Да и тут немножко выросли цены. Но если брать такой баланс валютной выручки, то есть по металлургии, по химии у нас цены немного упали. Об этом НБУ не сказал, а на сельхозпродукцию, да, действительно, они выросли. И плюс еще объем, поскольку мы 100 тонн, которые мы должны были поставить за год, мы их поставили за полгода.

Ранее политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Гонтарева или кто-то из ее заместителей может стать следующим Романом Насировым.

А эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль в эфире заявил, что выбирая нового главу НБУ, Рада будет более придирчивой, учитывая претензии к работе Гонтаревой.