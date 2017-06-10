В ООН приняли декларацию по защите океанов

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. На международной конференции по сохранению океанов был одобрен набор мер по сохранению мирового океана. Резолюция стала итогом пятидневного форума ООН World Ocean Conference.

"Конференция изменила наше отношение к океану", — заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон.

Наряду с такими глобальными проблемами, как загрязнение морей, истощение рыбных запасов, повышение кислотности океанских вод и отсутствие регулирования за пределами территориальных вод государства, он назвал и неосведомленность общественности о состоянии океанов. "Сейчас мы работаем по всему миру, чтобы добиться сбалансированного и уважительного подхода к океану", — заявил Томсон по итогам форума.

Декларация "Призыв к действию" была принята единогласно 193 государствами-членами ООН. Документ фиксирует намерение государств выполнять долгосрочные стратегии по сокращению использования пластика и микропластика, в частности, целлофановых пакетов и одноразовой пластиковой продукции, а также принять меры по противостоянию повышения уровня моря и температуры океанских вод, а также других последствий изменения климата для океана.

В этой связи итоговый документ "признает особую важность Парижского соглашения по климату". В декларации указываются необходимые меры по защите береговых экосистем: мангровых деревьев, образованных приливами болот, морских водорослей, коралловых рифов, а также по развитию законодательства в области рыболовства и расширению научных исследований состояния океана.

Также участники конференции представили более 1,3 тысячи инициатив и партнерских соглашений по безопасному управлению водами океана.

Конференция прошла в рамках выполнения принятой в 2015 году программы "Цели устойчивого развития", 14-й пункт которой посвящен сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов. По официальным данным ООН, до 40% мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека. Одной из главных проблем в ООН называют загрязнение морей пластиковыми отходами.