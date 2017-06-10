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    В мире

    В ООН приняли декларацию по защите океанов

    (обновлено: )12
    Декларация "признает особую важность Парижского соглашения по климату". В документе среди прочего указываются необходимые меры по защите береговых экосистем.
    Тихий океан
    RIA News И. Носов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. На международной конференции по сохранению океанов был одобрен набор мер по сохранению мирового океана. Резолюция стала итогом пятидневного форума ООН World Ocean Conference.

    "Конференция изменила наше отношение к океану", — заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон.

    Наряду с такими глобальными проблемами, как загрязнение морей, истощение рыбных запасов, повышение кислотности океанских вод и отсутствие регулирования за пределами территориальных вод государства, он назвал и неосведомленность общественности о состоянии океанов. "Сейчас мы работаем по всему миру, чтобы добиться сбалансированного и уважительного подхода к океану", — заявил Томсон по итогам форума.

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    GABRIELLE LURIE / AFP
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    Декларация "Призыв к действию" была принята единогласно 193 государствами-членами ООН. Документ фиксирует намерение государств выполнять долгосрочные стратегии по сокращению использования пластика и микропластика, в частности, целлофановых пакетов и одноразовой пластиковой продукции, а также принять меры по противостоянию повышения уровня моря и температуры океанских вод, а также других последствий изменения климата для океана. 

    В этой связи итоговый документ "признает особую важность Парижского соглашения по климату". В декларации указываются необходимые меры по защите береговых экосистем: мангровых деревьев, образованных приливами болот, морских водорослей, коралловых рифов, а также по развитию законодательства в области рыболовства и расширению научных исследований состояния океана.

    Также участники конференции представили более 1,3 тысячи инициатив и партнерских соглашений по безопасному управлению водами океана.

    Конференция прошла в рамках выполнения принятой в 2015 году программы "Цели устойчивого развития", 14-й пункт которой посвящен сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов. По официальным данным ООН, до 40% мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека. Одной из главных проблем в ООН называют загрязнение морей пластиковыми отходами.

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