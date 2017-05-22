НАБУ получило полный доступ к реестру е-деклараций

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы", сообщили в пресс-службе НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы", — говорится в сообщении.

"Доступ обеспечивается через закрытую сеть в рамках Национальной системы конфиденциальной связи, что будет способствовать оперативному всестороннему и беспристрастному анализу данных с электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, детективными аналитиками НАБУ", — отметили в НАПК.

В НАПК также подчеркнули, что доступ не предусматривает никаких возможностей для изменения или редактирования данных в реестре е-деклараций.

Ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции.