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    НАБУ получило полный доступ к реестру е-деклараций

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    Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины полный доступ к реестру е-деклараций.
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы", сообщили в пресс-службе НАПК.

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    "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы", — говорится в сообщении.

    "Доступ обеспечивается через закрытую сеть в рамках Национальной системы конфиденциальной связи, что будет способствовать оперативному всестороннему и беспристрастному анализу данных с электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, детективными аналитиками НАБУ", — отметили в НАПК.

    В НАПК также подчеркнули, что доступ не предусматривает никаких возможностей для изменения или редактирования данных в реестре е-деклараций.

    Ранее депутаты Европарламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся противодействием коррупции. 

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