Декларация Порошенко: почти 12,3 млн грн дохода и $60 тыс наличкой

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год. Соответствующая информация размещена на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в данных Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации главы государства (см. здесь), его заработная плата составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 гривен.

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Из наличных денежных средств президент задекларировал 60 000 долларов и 900 000 гривен.

В собственности Порошенко находится дом площадью 1,3 тыс. кв. м в Козине Киевской области стоимостью 30 млн гривен на 2012 год и земельные участки в Козине по 33,2 тыс. кв. м, стоимостью почти 4 млн гривен на 2013 (этот дом и участок в праве пользования его супруги, дочерей и младшего сына), 1,2 тыс. кв. м (более 1 млн гривен на 2007), а в аренде — земучасток в Козине 7,5 тыс. кв. м (почти 0,5 млн гривен на 2015).

Также глава государства владеет земучастками в Киеве площадью по 1 тыс. кв. м (стоимостью 8 млн гривен на 2011), 6,3 тыс. кв. м (почти 11 млн гривен на 2009) и 5,2 тыс. кв. м (21,7 млн гривен на 2014), квартирами в Киеве по 134 кв. м (с 1993 года, стоимость не указана) и 82 кв. м (9 тыс. гривен на 1996 год), квартирой в Виннице 68 кв. м (70 тыс. гривен на 2007) и нежилым помещением в Одессе 35 кв. м (181 тыс. гривен на 2007).

Кроме того, согласно декларации, президент взял по ипотеке комплекс отдыха "Лебедь" в Лимане Одесской области площадью 2,4 тыс. кв. (стоимость базы — 1,1 млн гривен на 2007 год).

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Доход супруги главы государства Марины Порошенко в 2016 году составил 75 000 гривен. Также она израсходовала 11 700 евро за пользование жилищным помещением в Испании.

Ранее в НАПК заявляли, что проверят электронные декларации за 2015 год главы государства Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров.