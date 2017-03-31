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    Декларация Порошенко: почти 12,3 млн грн дохода и $60 тыс наличкой

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    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций (379)

    (обновлено: )10504
    Согласно декларации, зарплата главы государства составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) - 11 902 976 гривен.
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год. Соответствующая информация размещена на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в данных Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    Согласно декларации главы государства (см. здесь), его заработная плата составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 гривен.

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    Из наличных денежных средств президент задекларировал 60 000 долларов и 900 000 гривен.

    В собственности Порошенко находится дом площадью 1,3 тыс. кв. м в Козине Киевской области стоимостью 30 млн гривен на 2012 год и земельные участки в Козине по 33,2 тыс. кв. м, стоимостью почти 4 млн гривен на 2013 (этот дом и участок в праве пользования его супруги, дочерей и младшего сына), 1,2 тыс. кв. м (более 1 млн гривен на 2007), а в аренде — земучасток в Козине 7,5 тыс. кв. м (почти 0,5 млн гривен на 2015).

    Также глава государства владеет земучастками в Киеве площадью по 1 тыс. кв. м (стоимостью 8 млн гривен на 2011), 6,3 тыс. кв. м (почти 11 млн гривен на 2009) и 5,2 тыс. кв. м (21,7 млн гривен на 2014), квартирами в Киеве по 134 кв. м (с 1993 года, стоимость не указана) и 82 кв. м (9 тыс. гривен на 1996 год), квартирой в Виннице 68 кв. м (70 тыс. гривен на 2007) и нежилым помещением в Одессе 35 кв. м (181 тыс. гривен на 2007).

    Кроме того, согласно декларации, президент взял по ипотеке комплекс отдыха "Лебедь" в Лимане Одесской области площадью 2,4 тыс. кв. (стоимость базы — 1,1 млн гривен на 2007 год).

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    Доход супруги главы государства Марины Порошенко в 2016 году составил 75 000 гривен. Также она израсходовала 11 700 евро за пользование жилищным помещением в Испании.

    Ранее в НАПК заявляли, что проверят электронные декларации за 2015 год главы государства Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров. 

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